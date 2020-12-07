До Ради внесли законопроєкт про продовження особливого статусу ОРДЛО
До Верховної Ради 7 грудня внесли законопроєкт про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Водночас тексту документа наразі немає.
Останній етап проходження документу – переданий на розгляд керівництву. Про це свідчать дані на сайті Верховна Рада.
Важливо Закон про особливий статус Донбасу: Разумков розповів, коли його продовжать
Раніше у ЗМІ почали поширювати інформацію, що законопроєкт №4467 передбачає продовження особливого порядку в ОРДЛО ще на рік, тобто до 31 грудня 2021 року.
Заступниця голови "Слуги народу" Євгенія Кравчук наголосила, що закон необхідно ухвалити, щоб дати можливість нашим учасникам переговорів продовжити мирні переговори й сам мирний процес.
4 грудня глава Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував, що закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити наступного пленарного тижня.
Що варто знати про цей закон
- Згідно із законом, особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях почне діяти лише після виведення з України всіх російських військ.
- Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.
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