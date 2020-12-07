До Верховної Ради 7 грудня внесли законопроєкт про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Водночас тексту документа наразі немає.

Останній етап проходження документу – переданий на розгляд керівництву. Про це свідчать дані на сайті Верховна Рада.

Важливо Закон про особливий статус Донбасу: Разумков розповів, коли його продовжать

Раніше у ЗМІ почали поширювати інформацію, що законопроєкт №4467 передбачає продовження особливого порядку в ОРДЛО ще на рік, тобто до 31 грудня 2021 року.

Заступниця голови "Слуги народу" Євгенія Кравчук наголосила, що закон необхідно ухвалити, щоб дати можливість нашим учасникам переговорів продовжити мирні переговори й сам мирний процес.

4 грудня глава Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував, що закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити наступного пленарного тижня.

Зверніть увагу! Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін повідомив, що так звана "формула Штайнмаєра" буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Вона прописує порядок відновлення контролю України над цією територією.

Що варто знати про цей закон