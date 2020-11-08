Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вкотре дав інтерв'ю російському виданню. Цього разу – фінансованому російським урядом ТАСС. Під час розмови Кравчук розповів про кроки "Плану дій на Донбасі".

Про те, що сказав Кравчук у інтерв'ю російському виданню ТАСС, пише 24 канал.

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Кравчук про особливий статус для Донбасу

Верховна Рада планує ухвалити закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, однак закріплювати особливий статус регіону в Конституції не буде. За словами лідера української делегації в ТКГ, це неможливо, допоки на окупованій території перебувають незаконні збройні формування.

У Конституції не може бути прописане місцеве самоврядування для певної території з незаконними формуваннями. Тоді це вже федеративна держава з небаченою раніше у світі формою існування,

– наголосив Кравчук.

Аби надати Донбасу особливий статус, спершу необхідно відновити контроль на території.

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Вибори на Донбасі та амністія

Україна проведе місцеві вибори на Донбасі тільки тоді, коли повністю контролюватиме територію.

Верховна Рада підготує такий спеціальний закон про вибори. Я не виключаю, що він може передбачати не обов'язково пропорційну систему партій. Може, це буде мажоритарна система,

– сказав Кравчук.

Водночас закон про амністію парламент ухвалить виключно після виборів. Для того, щоб визначити людей, які підпадають під амністію можуть створи спеціальну комісію, до якої увійдуть представники місцевої влади.

Про мінські домовленості

За словами Кравчука, у мінських домовленостях необхідно змінити черговість дій. Зокрема мова йде про вибори на Донбасі та відновлення контролю на кордоні з Росією. Це передбачено у "Плані дій по Донбасу".

Представники окупаційної влади на Донбасі не хочуть нічого змінювати, а лише вимагають виконання домовленостей шестирічної давності. Якщо так буде продовжуватися і далі, то Україна шукатиме інші форми впливу.

Я докладу всіх зусилля, щоб переконати своїх шукати нові формати в міжнародному співтоваристві, і ми будемо їх шукати, тому що для нас світ – головне,

– зауважив політик.

5 листопада Кравчук передав "План дій по Донбасу" представникам ОБСЄ. Далі його дадуть на розгляд Росії та іншим учасникам ТКГ. Лідер української делегації сподівається, що до 10 листопада ОБСЄ вже підготує документ. Детальніше про "План дій по Донбасу" – читайте тут.



Що передбачає "План дій по Донбасу" / Інфографіка 24 каналу