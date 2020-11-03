Білоруси запустили нову хвилю протестів з бойкотами, страйками і блокуванням економіки. У відповідь озвірілий режим Лукашенка оголосив криваву війну народу, але водночас почав виводити гроші за кордон і готуватися до можливої втечі.

Как белорусский протест загнал экономику режима в тупик и как Лукашенко готовит для народа последний бой перед побегом – об этом в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Кровавая баня перед побегом

Поведение Лукашенко очень показательно: он тонет и тащит за собой остатки сторонников, которых всё меньше. Последнюю неделю он прямо-таки дышит отчаянием. Ведь ультиматум Тихановской, по которому Лукашенко должен был уйти с поста и закончить насилие на улицах, закончился.

Справка. Ранее оппозиционерка Светлана Тихановська дала Александру Лукашенко время до 25 октября, чтобы мирно уйти с должности.

Никто, естественно, никуда не ушел. Поэтому уже неделю белорусы бастуют на предприятиях, блокируют автомагистрали, бойкотируют товары государственного производства.



Протесты в Белоруссии 1 ноября / Фото "Наша Нива"

Лукашенковские СМИ во всю глотку голосят, мол, никто не бастует, это блеф и никак режиму это не навредит. Но последние высказывания и действия Лукашенко говорят об обратном. Он всё чаще истерит, называет протестующих террористами.

Он призывает своих сторонников стать в ряды народных дружин, а в итоге заявляет, что отступать ему некуда, поэтому это война до победного конца. И я лично боюсь, что Лукашенко перед побегом действительно способен устроить кровавую баню.

"С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем" – заявил 30 октября Лукашенко, фактически признавая – народ Беларуси для него главный враг, которому он объявляет открытую войну.

И дальше добавил: "Если кто-то тронет военнослужащего, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Дальше – всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать".

Таким образом Лукашенко призывает остатки своих сторонников стать к щиту и мечу и сделать последний смертельный рывок. Враг уже четко обозначен – все, кто осмелится выйти на улицу под бело-красно-белым флагом.

Кадровые перестановки в МВД

Но здесь важна цитата Лукашенко – "кто готов". А готовы похоже не все. Накануне Лукашенко сменил главу белорусского МВД – Юрия Караева, того самого, который говорил о возможности применения огнестрельного оружия против митингующих.

Он сменил его на того, кто рассказывал о стратегическом оружии протеста – страшных боевых рогатках, на такого себе Ивана Кубракова, который до этого был главой ГУВД в Минске.



Новый глава белорусского МВД Иван Кубраков / Скриншот с видео

Подозреваю, что Караев банально начал понимать всю опасность войны против собственного народа. Ведь именно он, а не рядовые силовики, несет ответственность за это в первую очередь.

Вспомните разгон протеста в Минске 25 октября и последующее заявление Лукашенко о том, что он лично отдавал приказ о разгоне. Но ведь достаточно было приказа Караева, не так ли? Можно предположить, что приказ Караев и не отдал. Уволили его через 5 дней.

Лукашенко формирует народные дружины

К тому же, Лукашенко уже не особо рассчитывает на ОМОН и милицию, и открыто призывает армию уничтожать противника внутри страны. Иначе зачем говорить о террористической угрозе со стороны народа? Всё просто – чтобы дать повод стрелять уже не по гражданам, но по террористам.

В центр Минска всё чаще сгоняют военную технику, а 1 ноября туда заехали даже вездеходы с пулеметами, ведь стрельбы резиновыми пулями и взрывов гранат в центре белорусской столицы Лукашенко уже мало.

А на случай, если и армия откажется выполнять безумные приказы диктатора, Лукашенко буквально умоляет сформировать в стране народные дружины. Но такие дружины под названием титушки не помогли беглому Януковичу.

Как не помогли и гаитянскому диктатору Франсуа Дювалье, который пошел еще дальше и сформировал свои так называемые отряды добровольческой милиции национальной безопасности – тонтон-макуты. Дювалье выдал им оружие и индульгенцию на убийство протестующих.



Диктатор Франсуа Дювалье / Архівне фото

Но исход такого шага очевиден: на Гаити тонтон-макуты стали единственной поддержкой диктатора и противовесом собственной армии, которая почуяв неладное и понимая, что и она скоро может попасть под разряд неугодных, в итоге переметнулась на сторону народа.

Такая же участь может ждать и Лукашенко, и тогда ему ничего не остается кроме как бежать. Ведь платить армии и милиции уже, практически, нечем.

Лукашенко окончательно сорвался

Нужно объяснить, что кроме ультиматума Тихановской, имеет место быть и ультиматум Путина. Фактически глава Кремля отводил Лукашенко пару месяцев на решение кризиса в стране. Последняя их встреча состоялась 14 сентября, когда Путин выделил Лукашенко 1,5 миллиарда долларов.

Учитывая, что внешний долг Беларуси вырос до 18 миллиардов долларов по состоянию на сентябрь, то брошенной Лукашенко суммы хватило для сдерживания экономики на плаву на пару месяцев.

Очевидно эти деньги закончились, а тут еще и забастовки и блокировки железных дорог, что не позволяет осуществлять экспорт. Деньги и время банально закончились, а ситуация только ухудшилась.

К тому же, эти деньги давались, скорее всего, в обмен на присутствие военных РФ в Беларуси. Вспомните два подряд военных учения в сентябре. Но сегодня ни денег, ни военной помощи от России Лукашенко больше не получает. Более того, все контакты с диктатором свелись к минимуму.

Лукашенко для Кремля стал чемоданом без ручки. Еще в мае 2019 года, после встречи Лукашенко и Путина в Пекине, в Кремле поставили ультиматум: или диктатор готовит страну к вхождению в состав России, или обеспечивает передачу власти новому, более сговорчивому кандидату.



Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото "РИА Новости"

Протесты после выборов уже 2020 года стали поводом снова напомнить об этом ультиматуме. Но даже в Кремле стало очевидно: Лукашенко уже ничего не решает в стране, он просто спасает свою шкуру, поэтому пора от него избавляться.

Почему не стоит ждать поддержки от Путина

К тому же, России такая обуза больше не нужна еще по нескольким причинам.

► Выборы президента в США. Путин понимает, что его ждут худшие времена, кто бы не победил – Трамп, или Байден. 45-й президент, несмотря на лояльность к Путину, в последние недели заявлял, что он чуть ли не главный его страх. А вот возможный 46-й прямо назвал Россию врагом номер один. В этой ситуации балласт в виде Лукашенко Кремлю не нужен. Ему бы свои проблемы с Вашингтоном решить.

► Экономика России трещит по швам. Вливать деньги в режим Лукашенко Кремль уже не в состоянии. Чего только стоит инициатива Минфина России урезать финансирование Минобороны РФ и сократить число военнослужащих на 100 тысяч человек. А ведь устрашающая армия – это чуть-ли не главная гордость Путина.



Россия хочет избавиться от Лукашенко / Фото Getty Images

► В эти дни Кремль теряет влияние на еще 2 постсоветских страны – Грузию и Молдову. Там последние годы в у руля были именно прокремлевские силы. В Грузии после парламентских выборов, где победу одержала пророссийская партия, вспыхнули протесты оппозиции.



В Молдове после второго тура президентских выборов, где соревнуются прокремлевский Игорь Додон и проевропейская Майя Санду, всё чаще прогнозируют чуть ли не молдавский Майдан в случае победы Додона.

► Кремлю куда важнее сегодня бросить все силы на удержание позиций в Закавказье и отношениях с Турцией. Поэтому былой поддержки от Путина Лукашенко ждать не приходится, а именно на ней держался режим.

Наверное поэтому, по информации журналиста-расследователя издания Belsat Станислава Ивашкевича, Лукашенко и его ближайшее окружение уже сегодня массово выводят свои деньги из Беларуси через подставные, или офшорные компании.

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И в этой ситуации всё больше факторов указывает на то, что Лукашенко готовится к бегству, но перед побегом он решил дать последний кровавый бой своему народу.