Світлана Тихановська, лідерка опозиції Білорусі, пішла на самоізоляцію. Річ у тім, що вона контактувала з хворим на COVID-19 міністром закордонних справ Словенії. Про це стало відомо 24 жовтня – в останній день строку ультиматуму, який політикиня висунула Лукашенку з вимогою мирної передачі влади.

У міністра закордонних справ Словенії Анже Логара підтвердили COVID-19 23 жовтня. Перед цим білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська мала з ним зустріч, пише "РБК-Україна".

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Виданню стало відомо, що Тихановська, коли дізналася про коронавірус у глави словенського МЗС, вирішила піти на самоізоляцію – обмежила свої контакти та запланувала тест на COVID-19.

Усі, хто контактував з Тихановською, проінформовані про ризик інфікування.

Це не заважає роботі команди Тихановської: всі зустрічі перенесли в онлайн, йде підготовка до "Дня народного ультиматуму" в неділю,

– заявили у пресслужбі політикині.

Також там запевнил, що "Світлана, і її команда завжди дотримувалися і дотримуються всіх рекомендацій і вимог медиків".

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Нагадаємо, 25 жовтня спливає термін "народного ультиматуму", який Світлана Тихановська висунула Олександрові Лукашенку, чинному самопроголошеному президентові Білорусі.