Після 2 місяців протестів в Білорусі Лукашенко раптом змінює тактику – він нібито йде на переговори з опозицією, звільняє частину політв'язнів і вдає, що шукає компроміс. Але є одне але: проти диктатора вийшли навіть ті, кого прийнято називати "ядерним електоратом".

И тогда Минск вспыхнул горящими покрышками на улицах. Подробнее о том, как Лукашеекр пытается заболтать протест и почему против него вышли даже бабушки – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Белорусские и российские политические элиты теряют веру в то, что Лукашенко сможет сохранить статус-кво в стране и поэтому дали ему последний шанс на урегулирование кризиса. Зачем нужен автократ, который контролирует только силовиков?

Ведь решить кризис дубинками можно и без него. Ведь автократ тем и ценен нечистым на руку элитам, что он гарантирует контроль над обществом и порядок в стране, а они тем временем спокойно обогащаются. Но Лукашенко, похоже, со своей миссией уже не справляется.

Чтобы понять, в насколько отчаянном положении находится Александр Григорьевич, предлагаю хронологически проследить развитие событий в Беларуси за последние несколько дней и вспомнить шаги, на которые пошел диктатор. А потом сделать выводы.

Против Лукашенко – абсолютно все

Воскресенье 11 октября ознаменовалось новой вспышкой агрессии со стороны силовиков и задержанием около 700 протестующих. Конечно же, это не осталось незамеченным и уже в понедельник на улицы вышли тысячи людей.

И вдруг случилось то, чего уж точно никто не ожидал – в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилёве и Лиде на протесты массово вышли пенсионеры. Те самые, которые считались ядерным электоратом Лукашенко.

Те, кто еще помнит призрачную стабильность СССР, которую так пытался воссоздать Лукашенко. Те, кто помнит 1994 год, когда диктатор впервые взошел на трон. Очевидно, большая часть из них искренно голосовала за него все 26 лет. Но Лукашенко стал противен даже этим людям.



На протесты в Беларуси вышли даже пенсионеры / Фото TUT.BY

Отдельного внимания заслуживает плакат, который держала в руках одна из протестующих дам: "Простите, что мы молчали, когда нужно было говорить." Теперь назвать протестующих "горсткой наркоманов и зажравшейся столичной молодежи" не выйдет.

Отныне в протест вовлечены абсолютно все слои населения. Он испугался настолько, что его карманные силовики объявили о готовности применить огнестрельное оружие против митингующих из-за радикализации протеста.

Это бабушки радикалы? Но протест не заставил себя долго ждать и уже к вечеру понедельника в Минске перекрывали дороги и жгли покрышки на улицах.

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Встреча с политзаключенными в СИЗО

Отдельный эпизод – это встреча Лукашенко с политзаключенными в СИЗО в тот же день. Среди них были и экс-кандидаты на пост президента Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.

И эта встреча стала ключевой вехой протестов, ведь Лукашенко фактически признал, что подавить протесты силой не получается, поэтому и решился на политический манёвр.



Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО / Фото "Пул Первого"

Лукашенко пытается разделить и расчленить общенациональное сопротивление под предлогом диалога и обсуждения с оппозицией поправок в Конституцию. Конечно же, это блеф и попытка расколоть оппозицию, заболтать и свернуть протесты, причем как можно скорее.

Лукашенко может стать бесполезным для Путина

Но поверить в то, что до этого непреклонный, диктатор пошел на такой шаг по собственной воле, сложно. Вероятнее всего его к этому подтолкнули. Кто? Да те же элиты и лично Путин. Для последнего крайне важно, чтобы кризис в Беларуси закончился как можно быстрее.

Ведь чем дольше длится протест против поддерживаемого им Лукашенко, тем больше белорусы отворачиваются от России. Потому как предложить Кремлю белорусам нечего, в Москве уже показали на кого сделана ставка – и это диктатор.

Который, к слову, может стать бесполезным для Путина уже скоро. Ведь, в то же время объединенный Запад встречается со Светланой Тихановской и пророчит Беларуси демократическое будущее.

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Примеру Беларуси могут последовать сразу несколько постсоветских стран уже в ближайшем будущем. Запад всё чаще говорит о постепенной утрате Россией гегемонии на постсоветском пространстве, ведь несколько стран могут одномоментно выйти из-под её опеки.



Глава Кремля Владимир Путин / Фото Госдумы РФ

Протесты в Кыргызстане сулят новыми выборами и президента и парламента, Грузия готовится 31 октября провести парламентские выборы по новой избирательной системе, что не позволит протащить во власть пророссийское большинство.

Молдова, которая разрывается между Россией и Европой, готовится к выборам президента в ноябре. К тому же – конфликт в Нагорном Карабахе, где Турция пытается вытеснить Россию из региона.

Всё это говорит о том, что Кремль теряет вес в регионе собственного влияния. Беларусь может стать ярким маркером развала гегемонии России.

Поэтому Лукашенко и склонили к попытке переговоров с оппозицией, чтобы показать – протесты ни к чему не приводят и нужно договариваться. С другой стороны – внутренняя политическая элита, которая пока поддерживает автократа.

Последний шанс для диктатора

Роль автократа Лукашенко в республике – удерживать монополию на власть, информацию и, что важно, общественную активность. Причем желательно политическим путем, ведь дубинками размахивать можно и без Лукашенко.

Диктатор 26 лет обещал стабильность. Но какая же это стабильность, когда страна становится изгоем, теряет свои транзитные преимущества, а бал в стране правит ОМОН, а не властный менеджмент.

Когда ты, из-за Лукашенко вскоре, под гнетом санкций, можешь потерять всё, что успел вывести в Европу. С каждым днем железный занавес от цивилизованного мира и открытость только Кремлю сулит все большие потери для элит, а значит и бизнеса.



Из-за Лукашенко элиты могут потерять все / Фото ТАСС

Выходит, что даже самые преданные Лукашенко люди дают ему сегодня последний шанс для решения кризиса. Диктатору может казаться, что у него еще есть союзники, но та же элита – это союзники статуса-кво, а не лично диктатора.

И если он не может тот самый статус-кво обеспечить, то зачем он вообще нужен? И Лукашенко это понимает, потому и пытается договориться с оппозицией.

Лукашенко потерпит фиаско

Вот только те оппозиционеры, с которыми он встретился в СИЗО для переговоров по изменениям в Конституцию, и с помощью которых он пытается заболтать протест, давно перестали быть авторитетом для протестующих.

Ведь Бабарико и Тихановский были скорее инструментом Кремля для дестабилизации ситуации в стране, после которой придет Путин и жесткой рукой наведет порядок. Таким образом поставив на место Лукашенко и сделав его обязанным. Но так не вышло, потому о них быстро и забыли.



Виктор Бабарыко и Сергей Тихановський – находятся в СИЗО / Коллаж 24 канала

А вот реальные лидеры протеста, к которым готовы прислушаться белорусы – Светлана Тихановская и Мария Колесникова – с Лукашенко говорить на отрез отказываются. Последнюю также пытались затащить на встречу с диктатором, но та в аудиенции жестко отказала.

Поэтому жалкие потуги Лукашенко склонить протест к обсуждению поправок в Конституцию скорее всего потерпят фиаско. И тогда он станет не решением проблемы элит, а скорее их причиной.

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Единственные, кто может остаться с Лукашенко – это горстка силовиков, которые замарались в крови. Но и они не смогут спасти диктатора, ведь насилие порождает насилие, и каждый его новый виток только радикализует протест.