На італійському острові Стромболі на північ від Сицилії 16 листопада активізувався вулкан. Дощ з попелу накрив території, де живуть люди.

Місцеві служби зафіксували величезну чорну хмару попелу, яка покрила увесь острів і впала на прилеглі території. Про це повідомляє агентство ANSA.

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Коли сталося виверження вулкану

Вулкан активізувався 16 листопада о 10:24 за місцевим часом, його виверження тривало всього 4 хвилини.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології – обсерваторії Етни, вибух супроводжувався зсувами та мав високий рівень інтенсивності.

Наразі немає інформації про постраждалих від виверження вулкану.



Виверження вулкану на острові Стромболі в Італії / Фото ANSA

Виверження вулкану на острові Стромболі: Відео INGV-OE Catania

Не перше виверження вулкану на Стромболі

Востаннє вулкан на острові Стромболі прокидався понад рік тому – 3 липня 2019 року. Тоді через стихію загинув італієць, також постраждав іноземний турист.