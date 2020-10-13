Ярослав Лісовий та Юлія Гончарова – патріоти, які вирішили офіційно створити свою сім'ю напередодні Дня захисника України. Свято влаштували у кольорах берету десантно-штурмових військ.

Він – ветеран російсько-української війни, вона – волонтерка. Детальніше про історію закоханих – у матеріалі 24 каналу.

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У своїх весільних присягах вони по-особливому пообіцяли одне одному бути поряд у горі та радості. Вони кожен по-своєму боронили цілісність України, втім доля звела їх на мирній території.

Як пара познайомилася

У 2019 році Лісовий та Гончарова вперше пішли разом на каву. Молодята пригадали: тоді, вже з перших хвилин зустрічі, зрозуміли – знайшли те, що шукали.

"Коли ми вийшли з кафе після першої зустрічі, пішов дощ. А він каже – головне, що не град. І ми обоє засміялися, бо зрозуміли, що це за град і в чому тут сенс", – прокоментувала Гончарова.



Волонтерка Юлія Гончаренко та ветеран Ярослав Лісовий / Фото – Ірина Семеняка

Освідчення у прямому ефірі

А вже за кілька місяців у прямому ефірі одного з українських телеканалів Ярослав освідчився Юлії та запропонував стати його дружиною. Допомагала йому подруга нареченої, Юлія Кирієнко. Вона підкреслила: такі як Юля заслуговують, аби про них знала уся країна.

Юля зробила дуже багато не лише для армії, а й безпосередньо для держави. Тож хотілося, щоб це було якось дуже публічно. Бо вона заслуговує на якнайкращу пропозицію,

– пояснила подруга.

Весілля у бордових кольорах

Особливий день наречені планували разом. Весілля вирішили зіграти символічно напередодні Дня захисника України. Сукню наречена обрала оздоблену стилізованою українською вишивкою.



Наречена Юлія Гончарова / Фото з фейбук-сторінки Ярослава Лісового

На свято створення сім'ї гостей зібрали не багато, лише найрідніших та кількох близьких друзів. Здебільшого – це волонтери та військовослужбовці. Люди, яких познайомила війна.

Це справжній воїн, справжній чоловік. Він фахівець своєї військової справи. Я впевнений, що він буде таким же виваженим та мужнім, як був під час проходження військової служби,

– зазначив Михайло Забродський, генерал-лейтенант ЗСУ.

Пара вирішила зіграти весілля у бордових кольорах, бо для них ця кольорова гама має своє особливе патріотичне значення. Колір бордових беретів десантно-штурмових військ – особливий символ для цієї сім'ї. Адже саме у десантних військах служив Ярослав.

Брав участь у найтривалішому рейді 95-ї бригади у тилах російсько-терористичних військ, у штурмі шахти "Бутівка", а також обороні Донецького аеропорту. У 2015 році під час запеклого бою отримав поранення, але, не зважаючи на травму, виконав завдання та допоміг врятувати побратимів.