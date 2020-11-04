У свіжому випуску "Резонанс" за 4 листопада – двоє дітей загинули у Хмельницькому через отруєння газом. На жаль, 4-річний хлопчик помер вдома, 9-річний – через 2 дні у лікарні. В одній із багатоповерхівок Дніпра сталася пожежа. У результаті події пожежники врятували 3-х людей.

Також у випуску "Резонанс" на 24 каналі:

У спальному районі Києва на зупинці громадського транспорту перехожі побачили тіло 46-річної жінки і викликали правоохоронців. Під час огляду криміналісти виявили сліди асфіксії, які вказують, що її могли задушити. У постраждалої напередодні стався конфлікт зі знайомим.

За хуліганство одеська поліція затримала трьох іноземців. Чоловіки здійняли галас в одному з ресторанів міста через те, що їх не захотіли обслуговувати. Зловмисники спочатку вчинили бійку з персоналом, а згодом і з працівниками приватної охорони. На щастя, ніхто і не постраждав. За хуліганство молодикам загрожує до 5 років.

На Полтавщині вбили 17-річну дівчину. Поліцейські доволі швидко вийшли на ймовірного вбивцю. Ним виявився 18-річний місцевий хлопець.

У Києві на Майдані 30 жовтня сталась жахлива ДТП. У результаті 2 людей загинули. За словами очевидців, водій Land Rover з'їхав з вулиці Інститутської на пішохідну зону Майдану Незалежності. Потім він зніс 2 пішоходів на зупинці та вилетів на зустрічну смугу проїзної частини Хрещатику.