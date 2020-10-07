Франція та Німеччина запропонують європейським партнерам ввести додаткові санкції проти Росії за ситуацію з Олексієм Навальним. Париж та Берлін засуджують отруєння опозиційного політика бойовою речовиною "Новачок". У російському МЗС відреагували на заяву, назвавши її спробою шантажу.

Німеччина та Франції хочуть запровадити проти РФ санкції

Раніше інформацію про те, що Навального отруїли "Новачком" підтвердила Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО), нагадують на сайті Міністерства закордонних справ Франції.

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Франція та Німеччина неодноразово закликали РФ розслідувати обставини отруєння Навального та назвати винних.

Росія наразі не надала переконливих пояснень. У цьому контексті ми вважаємо, що для отруєння Навального немає жодного правдоподібного пояснення, крім відповідальності та причетності РФ,

– йдеться у заяві.

Відповідно до цього, Париж та Берлін ініціюють додаткові санкції. Пропозиції скерують європейським партнерам. "Ці санкції будуть націлені на людей, яких ми вважаємо відповідальними за цей злочин і порушення міжнародних стандартів, а також на учасників програми "Новачок", – уточнюють у заяві.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів, що санкції за отруєння Навального введуть на підставі висновків Організації по забороні хімічної зброї.

Реакція російського МЗС

Рішення про підготовку санкцій проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального свідчать про небажання Німеччини та Франції брати до уваги факти. Таку заяву зробила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє пресслужба відомства.

За її словами, ця позиція є погрозами та спробою шантажу. Захарова вважає, що начебто з’являється "антиросійська коаліція", яку очолюють Берлін та Париж.

Франція і Німеччина тепер стають на чолі "антиросійської коаліції", яка формується в ЄС, всупереч запевненням, що неодноразово звучали раніше з Парижа і Берліна, у прихильності до партнерства з Росією,

– зазначила вона.

Захарова пригрозила "зробити висновки", якщо Німеччина та Франція не переглянуть свого рішення. Та додала, що "бізнес як завжди" з Берліном і Парижем РФ тепер вважає неможливим.

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