Путін перебуває у тотальній пастці, – Клімкін про отруєння Навального
Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін зауважив, що у ситуації з отруєнням Навального Кремль грає у "дуже маразматичну гру". Адже з одного боку Кремль не починає розслідування, кажучи, що немає злочину, водночас Росія веде попереднє розслідування, яке є розслідуванням.
Такі дії Росії викликають сміх. Про це Клімкін сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Водночас сам Навальний переконує, що за його отруєнням стоїть особисто Володимир Путін. Адже Навальний – це російський опозиціонер, який неодноразово робив скандальні розслідування, що стосувалися перших осіб у Росії.
Як сказав Клімкін, за Навальним постійно ходить ФСБ. Навіть у Москві є такий жарт, що навколо Навального жити найбезпечніше, оскільки ФСБ там усе контролює.
Ну, хто з нас може уявити, що Навальний їздить по Росії без постійного контролю ФСБ? Путін не може ж визнати, що всі його спецслужби – це повний треш. Тому насправді по Навальному Путін перебуває у тотальній пастці,
– підкреслив Клімкін.
Він додав, що те, що відбувається однозначно грає проти російського іміджу у світі.
За Навальним стежили спецслужби РФ: що про це відомо
- За інформацією ЗМІ, за російським опозиціонером Олексієм Навальним, якого отруїли "Новачком", стежили одразу кілька підрозділів ФСБ. Ба більше, влада Росії стежила за кожним кроком Навального протягом останніх 12 років.
- Згідно з розслідуванням журналістів, спецслужби Росії встановили "тотальне стеження" за Навальним ще у 2008 році. Його справою займалися одразу кілька підрозділів ФСБ, які спеціалізуються на "репресіях щодо неугодних Кремлю людей". Цю інформацію журналістам підтвердили й колишні силовики, які мали відношення до переслідування опозиціонера.
- Навальний вперше потрапив в розробку шостого відділу управління "К" ФСБ у 2008 – 2010 роках, після публікації перших антикорупційних розслідувань про російські держкорпорації.
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Отруєння Навального: головне
- 20 серпня лідера російської опозиції Олексія Навального отруїли в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок".
- Цілком ймовірно, що отруйну речовину нанесли на пляшку води ще у готелі Томська.
- Два дні російські лікарі відмовлялися визнати отруєння Навального і не давали дозвіл на його евакуацію до Німеччини. 22 серпня літак з політиком таки прибув до Берліна.
- Три незалежні лабораторії в Німеччині, Франції та Швеції підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
- 14 вересня, стало відомо, що його повністю відключили від апарату штучної вентиляції легень. А 15 вересня Навальний опублікував у себе в інстаграм перший пост після свого отруєння.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки "Шаріте". У клініці заявили, що стан опозиціонера значно покращився. Загалом Навальний перебував у "Шаріте" 32 дні, з них 24 – він був у реанімації.