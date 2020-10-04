Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін зауважив, що у ситуації з отруєнням Навального Кремль грає у "дуже маразматичну гру". Адже з одного боку Кремль не починає розслідування, кажучи, що немає злочину, водночас Росія веде попереднє розслідування, яке є розслідуванням.

Такі дії Росії викликають сміх. Про це Клімкін сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Важливо Отруєння Навального: у Німеччині заявили, що санкції проти Росії неминучі

Водночас сам Навальний переконує, що за його отруєнням стоїть особисто Володимир Путін. Адже Навальний – це російський опозиціонер, який неодноразово робив скандальні розслідування, що стосувалися перших осіб у Росії.

Як сказав Клімкін, за Навальним постійно ходить ФСБ. Навіть у Москві є такий жарт, що навколо Навального жити найбезпечніше, оскільки ФСБ там усе контролює.

Ну, хто з нас може уявити, що Навальний їздить по Росії без постійного контролю ФСБ? Путін не може ж визнати, що всі його спецслужби – це повний треш. Тому насправді по Навальному Путін перебуває у тотальній пастці,

– підкреслив Клімкін.

Він додав, що те, що відбувається однозначно грає проти російського іміджу у світі.

За Навальним стежили спецслужби РФ: що про це відомо

За інформацією ЗМІ, за російським опозиціонером Олексієм Навальним, якого отруїли "Новачком", стежили одразу кілька підрозділів ФСБ. Ба більше, влада Росії стежила за кожним кроком Навального протягом останніх 12 років.

Згідно з розслідуванням журналістів, спецслужби Росії встановили "тотальне стеження" за Навальним ще у 2008 році. Його справою займалися одразу кілька підрозділів ФСБ, які спеціалізуються на "репресіях щодо неугодних Кремлю людей". Цю інформацію журналістам підтвердили й колишні силовики , які мали відношення до переслідування опозиціонера.

за Навальним ще у 2008 році. Його справою займалися одразу кілька підрозділів ФСБ, які спеціалізуються на "репресіях щодо неугодних Кремлю людей". Цю інформацію журналістам , які мали відношення до переслідування опозиціонера. Навальний вперше потрапив в розробку шостого відділу управління "К" ФСБ у 2008 – 2010 роках, після публікації перших антикорупційних розслідувань про російські держкорпорації.

Більше про це Одразу кілька підрозділів ФСБ понад 10 років стежили за Навальним: розслідування

Отруєння Навального: головне