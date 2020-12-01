Організація із заборони хімічної зброї вважає неприйнятним застосування отрути типу "Новачок", якою отруїли Олексія Навального. 56 країн ОЗХЗ закликали Росію провести розслідування злочину.

56 із 193 країн-учасниць ОЗХЗ у спільній заяві засудили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Документ, представлений на 25-й сесії конференції ОЗХЗ, опублікувала британська делегація 30 листопада у твіттері.

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Використання хімічної зброї неприпустиме за жодних обставин і викликає побоювання,

– мовиться у заяві.

Які країни визнали отруєння Навального "Новачком":

Україна,

всі країни ЄС,

Велика Британія,

Норвегія,

Албанія,

Чорногорія,

Австралія,

США,

Канада,

Нова Зеландія та інші.

UK is pleased to join 55 other States Parties in a joint statement to #CSP25 on the Navalny issue https://t.co/q9xjoDzH1f — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) November 30, 2020

Країни-учасниці Організації із заборони хімічної зброї також висловили занепокоєння тим, що речовину того ж типу застосували проти колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у 2018 році.

Країни закликають Росію, на території якою був отруєний Навальний, до "оперативного та прозорого розслідування" інциденту.

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