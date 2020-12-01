Отруєння Навального "Новачком" визнали 56 країн світу
Організація із заборони хімічної зброї вважає неприйнятним застосування отрути типу "Новачок", якою отруїли Олексія Навального. 56 країн ОЗХЗ закликали Росію провести розслідування злочину.
56 із 193 країн-учасниць ОЗХЗ у спільній заяві засудили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Документ, представлений на 25-й сесії конференції ОЗХЗ, опублікувала британська делегація 30 листопада у твіттері.
Важливо Нові деталі отруєння Навального: сліди "Новачка" знайшли не лише на пляшці з водою
Використання хімічної зброї неприпустиме за жодних обставин і викликає побоювання,
– мовиться у заяві.
Які країни визнали отруєння Навального "Новачком":
- Україна,
- всі країни ЄС,
- Велика Британія,
- Норвегія,
- Албанія,
- Чорногорія,
- Австралія,
- США,
- Канада,
- Нова Зеландія та інші.
Країни-учасниці Організації із заборони хімічної зброї також висловили занепокоєння тим, що речовину того ж типу застосували проти колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у 2018 році.
Країни закликають Росію, на території якою був отруєний Навальний, до "оперативного та прозорого розслідування" інциденту.
Отруєння Навального: головне
- 20 серпня Навальному стало зле, коли він летів у літаку з Томська. Чоловіка госпіталізували у лікарню. Там він впав у кому.
- Згодом опозиціонера перевезли на лікування у німецьку клініку.
- Берлінські клініки виявили у сечі та на одязі Навального сліди отрути "Новачок". Однак у Росії заявляли, що той отруївся миш'яком.
- Сам опозиціонер у своєму отруєнні звинувачує президента Росії Володимира Путіна.
- У Кремлі усі звинувачення відкидають. Федеральна служба безпеки Росії навіть відмовилася порушувати кримінальне провадження за фактом отруєння.
- Через такі дії російської влади Євросоюз ввів санкції щодо підозрюваних в отруєнні Навального.
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