Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" ще наприкінці серпня. Попри це у Росії досі не відкрили кримінальну справу за фактом отруєння.

Очільник Кремля заявив, що "якщо людина мало не помер, це не означає, що потрібно за будь-що відкривати кримінальну справу". Про це повідомляє "РБК".

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Крім того, Володимир Путін зазначив, що інші країни так і не надали Москві ніяких матеріалів про отруєння Навального.

Якщо людина мало не померла, це не означає, що потрібно за будь-що відкривати кримінальну справу. Але перевірка проводиться. Я просив це зробити, і прокуратура цим займається, і слідчий комітет,

– розповів Путін.

Президент РФ нагадав, що російська сторона нібито не має матеріалів для відкриття справи, немає відповідей Берліна на запити прокуратури, а російських фахівців не допускають для спільної роботи за кордоном, де проводилися аналізи Навального.

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