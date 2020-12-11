Отруєння Навального: Путін у дивний спосіб пояснив відсутність кримінальної справи
Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" ще наприкінці серпня. Попри це у Росії досі не відкрили кримінальну справу за фактом отруєння.
Очільник Кремля заявив, що "якщо людина мало не помер, це не означає, що потрібно за будь-що відкривати кримінальну справу". Про це повідомляє "РБК".
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Крім того, Володимир Путін зазначив, що інші країни так і не надали Москві ніяких матеріалів про отруєння Навального.
Якщо людина мало не померла, це не означає, що потрібно за будь-що відкривати кримінальну справу. Але перевірка проводиться. Я просив це зробити, і прокуратура цим займається, і слідчий комітет,
– розповів Путін.
Президент РФ нагадав, що російська сторона нібито не має матеріалів для відкриття справи, немає відповідей Берліна на запити прокуратури, а російських фахівців не допускають для спільної роботи за кордоном, де проводилися аналізи Навального.
Отруєння Навального: головне
- 20 серпня Навальному стало зле, коли він летів у літаку з Томська. Чоловіка госпіталізували у лікарню. Там він впав у кому.
- Згодом опозиціонера перевезли на лікування у німецьку клініку. Берлінські клініки виявили у сечі та на одязі Навального сліди отрути "Новачок". Однак у Росії заявляли, що той отруївся миш'яком.
- Сам опозиціонер у своєму отруєнні звинувачує президента Росії Володимира Путіна.
- У Кремлі усі звинувачення відкидають. Федеральна служба безпеки Росії навіть відмовилася порушувати кримінальне провадження за фактом отруєння.
- Через такі дії російської влади Євросоюз ввів санкції щодо підозрюваних в отруєнні Навального.
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