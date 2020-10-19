Олексій Навальний розкритикував відсутність реакції Дональда Трампа на його отруєння. Російський опозиціонер вважає, що президент США мав би одним із перших засудити інцидент.

Навальний не чув, щоб Трамп виступив із засудженням ситуації, яка трапилася з ним. Про це опозиціонер заявив в інтерв'ю телеканалу CBS News.

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Я думаю, що надзвичайно важливо, щоб кожен, можливо, насамперед президент США, виступив проти використання хімічної зброї в 21 столітті,

– сказав Навальний.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель засудили отруєння Навального.

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