Нові деталі отруєння Навального: сліди "Новачка" знайшли не лише на пляшці з водою
Сліди "Новачка", яким отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, виявили не тільки на пляшці з водою. Німецькі експерти знайшли отруту ще на кількох предметах.
Отрута не лише на пляшці
Про додаткові деталі щодо отруєння Олексія Навального йдеться в заяві федерального уряду на запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини".
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Депутати поставили таке запитання: "Чи є, наскільки відомо федеральному уряду, у справі Навального, крім пляшки з водою, інші предмети зі слідами "Новачка"?". А відповідь була: "Так".
Де саме знайшли сліди отрути, не уточнюють.
Загалом представники партії поставили понад 70 запитань.
Що саме питали депутати
- хто саме сплатив транспортування Навального до Німеччини;
- чи відоме походження грошей фонду, який організував літак для опозиціонера;
- про санкції проти Росії;
- чи має влада точну інформацію про те, що опозиціонер жив у номері, де стояла пляшка зі слідами отруйної речовини, і чи міг він контактувати з нею тощо.
На більшість запитань уряд відповів, що нічого про це не знає.
Що кажуть у Навального
Прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш заявила російській "Медиазоне", що влада Німеччини не повідомляла їх про інші предмети зі слідами отрути.
Що таке "Новачок"?Це отрута нервово-паралітичної дії. Її почали розробляти в радянській Москві в середині 60-их років, натомість допрацювали вже у Росії на початку 90-их років.
Якщо отруєння не призведе до смерті, воно може викликати параліч, хронічний біль, токсичний гепатит, цироз печінки, епілепсію, депресію, порушення зору та концентрації.
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