Сліди "Новачка", яким отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, виявили не тільки на пляшці з водою. Німецькі експерти знайшли отруту ще на кількох предметах.

Отрута не лише на пляшці

Про додаткові деталі щодо отруєння Олексія Навального йдеться в заяві федерального уряду на запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини".

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Депутати поставили таке запитання: "Чи є, наскільки відомо федеральному уряду, у справі Навального, крім пляшки з водою, інші предмети зі слідами "Новачка"?". А відповідь була: "Так".

Де саме знайшли сліди отрути, не уточнюють.

Загалом представники партії поставили понад 70 запитань.

Що саме питали депутати

хто саме сплатив транспортування Навального до Німеччини;

чи відоме походження грошей фонду, який організував літак для опозиціонера;

про санкції проти Росії;

чи має влада точну інформацію про те, що опозиціонер жив у номері, де стояла пляшка зі слідами отруйної речовини, і чи міг він контактувати з нею тощо.

На більшість запитань уряд відповів, що нічого про це не знає.

Що кажуть у Навального

Прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш заявила російській "Медиазоне", що влада Німеччини не повідомляла їх про інші предмети зі слідами отрути.

Довідка. 20 серпня Навальний знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини. У клініці "Шаріте" політик пробув понад місяць. Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "Новачком". Це підтвердили й лабораторії інших країн. Більше про отруєння опозиціонера читайте тут.