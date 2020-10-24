Трьох озброєних азербайджанців затримали в Харкові: відео спецоперації
У Харкові 23 жовтня правоохоронці затримали трьох озброєних громадян Азербайджану. У них вилучили чимало пістолетів, автомат, набої та наркотики.
Затриманим чоловікам по 26, 31, 36 років відповідно. Про це повідомляє пресслужба Харківської поліції.
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Що відомо про затримання азербайджанців у Харкові
- Двоє з них у березні 2020 року прибули до України з метою підтвердження злочинного впливу одного зі "злодіїв у законі". Також вони вели переговори з представниками азербайджанських діаспор.
- Правоохоронці виявили і вилучили у них три пістолети, автомат з глушником та набої до зброї. Також силовики знайшли пакет з кілограмом марихуани.
- Наразі зловмисники перебувають в СІЗО. Правоохоронці перевіряють їхню причетність до скоєння тяжких злочинів на території Харківської та інших областей України.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Дивіться відео спецоперації по затриманню зловмисників: