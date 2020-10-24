У Харкові 23 жовтня правоохоронці затримали трьох озброєних громадян Азербайджану. У них вилучили чимало пістолетів, автомат, набої та наркотики.

Затриманим чоловікам по 26, 31, 36 років відповідно. Про це повідомляє пресслужба Харківської поліції. Важливо Депутати ухвалили законопроєкт про "злодіїв у законі": деталі Що відомо про затримання азербайджанців у Харкові Двоє з них у березні 2020 року прибули до України з метою підтвердження злочинного впливу одного зі "злодіїв у законі". Також вони вели переговори з представниками азербайджанських діаспор .

. Правоохоронці виявили і вилучили у них три пістолети, автомат з глушником та набої до зброї. Також силовики знайшли пакет з кілограмом марихуани.

Наразі зловмисники перебувають в СІЗО. Правоохоронці перевіряють їхню причетність до скоєння тяжких злочинів на території Харківської та інших областей України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Зверніть увагу! Згідно з українським законодавством, "злодій у законі" – це той, хто "завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив".



Верховна Рада 4 червня 2020 року схвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою. Дивіться відео спецоперації по затриманню зловмисників: