Озброєний гранатою: у Грузії чоловік захопив у заручники людей – деталі
У Тбілісі 20 листопада чоловік увірвався до будівлі мікрофінансової організації та захопив у заручники людей. Біля місця події помітили ще кількох ймовірних нападників.
Що відомо про напад
Будівлю оточила поліція. Про це повідомили у телеграм-каналі "Sputnik Ближнее зарубежье". У МВС Грузії інформацію про захоплення підтвердили.
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За попередньою інформацією, невідомий взяв у заручники 9 людей. Крім цього, він озброєний гранатою. Поліції вдалось домовитись, аби 2 людей відпустили.
До речі, очевидці помітили біля будівлі ще кількох нападників. Тому правоохоронці чатують у всьому районі. Грузинський телеканал також повідомив, що зловмисників було 5.
Начальник патрульної поліції Грузії Важа Сирадзе закликав журналістів не вести прямі репортажі з місця подій. Все для того, аби правоохоронці могли вдало провести спецоперацію та звільнити заручників.
Що відомо про нападника
За інформацією місцевих телеграм-каналів, нападника звати Леван Зурабішвілі. Він вимагає ухвалити закон про заборону азартних ігор.
Як повідомляють джерела, чоловіку нібито відмовили у кредиті, який йому був потрібен, аби "відігратися". Ймовірно, Зурабашвілі – п'яний.
До речі, з'явилось відео з офісу, де видно нападника.
Що відбувається у Грузії: коротко
- У Грузії спалахнули протести після парламентських виборів.
- Опозиція та громадяни не згодні з тим, що більшість голосів нібито здобула провладна партія.
- Опозиціонери заявили, що відмовляються від депутатства.
- Під час протестів у Тбілісі постраждали кілька десятків людей.
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