Віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський побував в зоні проведення ООС. Там він оцінив реальну ситуацію з озброєнням та військовою технікою, яку використовують українські оборонці.

Після відвідин в Уруського є конкретне уявлення про те, чого потребують війська та що саме вимагається від підприємств оборонної промисловості. Про це Олег Уруський написав на своїй фейсбук-сторінці.

Дивіться також Є чим пишатися: командування ОС провело перевірку артилеристів – потужні фото

Наявний парк озброєння та військової техніки потребує оновлення, як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам та загрозам, способам та методам ведення війни. Для цього необхідно вживати рішучі та цілеспрямовані кроки щодо розвитку власного науково-технічного та промислового потенціалу,

– наголосив віцепрем’єр.

Він також додав, що поспілкувався із керівництвом Генштабу, командуванням ООС, командирами та заступниками командирів бригад та батальйонів щодо поточної ситуації в зоні проведення операції.



Уруський поспілкувався з керівництвом Генштабу, командуванням ООС / Фото з фейсбук-сторінки віцепрем'єра

Окрім того, Уруський обговорив із ними стан оснащення військ, результати експлуатації нових і модернізованих зразків озброєння і військової техніки та наявні проблемні моменти.



За словами урядовця, парк озброєння потребує оновлення / Фото з соцмереж Уруського

Це цікаво Система залпового вогню "Буревій" пройшла вогневі випробування: вражаюче відео

За словами урядовця, в Мінстратегпромі є конкретне уявлення про те, куди слід рухатися виробникам в процесі забезпечення військ комплектуючими та озброєнням.