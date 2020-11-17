Поліцейські відреагували на заяву мешканця села Дунковиця Закарпатської області, який помітив зброю у чоловіка. Для затримання ймовірно небезпечного порушника правоохоронці провели спецоперацію.

Оскільки заявник детально описав машину зловмисника, відстежити її копи змогли досить оперативно. Чоловіка затримали за підтримки бійців КОРДу, повідомили у поліції Закарпатської області.

Затриманим виявився мешканець Хмельниччини, який просидів за ґратами 24 роки.

Що відомо про спецоперацію поліції на Закарпатті

Затримання підозрюваного чоловіка проводили на одній з АЗС у селі Верхній Коропець Мукачівського району. Там він зупинив свою Renault для заправки. Коли ж зловмисник виходив з приміщення, до його машини під'їхало кілька автівок поліцейських.

Бійці КОРДу швидко заламали підозрюваного та поклали його обличчям в асфальт. Під час обшуку правоохоронці знайшли пакет із наркотичними речовинами, а також пістолет.



Чоловіка затримали через травматичний пістолет / Фото пресслужби поліції Закарпаття

Як з'ясувалося, 42-річний зловмисник більшість свого життя провів у тюрмі за вчинення майнових злочинів.

Усі заборонені предмети вилучили та направили на експертизу.



При затриманому був пакет із наркотиками / Фото пресслужби поліції Закарпаття

Інкримінують дві статті

За фактом порушення чоловіком закону слідчі відкрили дві кримінальних справи – щодо незаконного зберігання наркотиків, а також нелегального поводження зі зброєю. Якщо суд визнає провину затриманого, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.



Тюремні татуювання зловмисника / Фото пресслужби поліції Закарпаття

Крім того, оперативники намагаються з'ясувати, навіщо підозрюваний приїхав до Закарпаття.



Затриманий провів за ґратами більшу частину життя / Фото пресслужби поліції Закарпаття

Дивіться відео затримання чоловіка зі зброєю спецпризначенцями у Закарпатській області: