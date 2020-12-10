Синоптики попереджають про негоду в Україні 10 грудня. У деяких областях прогнозують сильний вітер та ожеледицю.

Де буде негода

Так, в більшості регіонів пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також Кирилівку накриває кількаметровими хвилями, а в Бердянську обледенів берег: фото, відео

На правобережжі, Заході та частині Центру може бути ожеледиця. Зокрема у:

Чернігівській області,

Сумській,

Київській,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Житомирській,

Рівненській,

Волинській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Рівень небезпеки у регіонах оцінили як жовтий. Негоди не варто чекати лише жителям Закарпатської, Харківської та Луганської областей.

До речі Сніги та морози: якою буде погода у грудні – прогноз синоптика



Негода в Україні / Карта Укргідрометцентру