Ожеледиця та шквальний вітер: синоптики попереджають про негоду в Україні
Синоптики попереджають про негоду в Україні 10 грудня. У деяких областях прогнозують сильний вітер та ожеледицю.
Де буде негода
Так, в більшості регіонів пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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На правобережжі, Заході та частині Центру може бути ожеледиця. Зокрема у:
- Чернігівській області,
- Сумській,
- Київській,
- Вінницькій,
- Хмельницькій,
- Житомирській,
- Рівненській,
- Волинській,
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
Рівень небезпеки у регіонах оцінили як жовтий. Негоди не варто чекати лише жителям Закарпатської, Харківської та Луганської областей.
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