Ожеледиця й туман можуть ускладнити рух на дорогах: де чекати негоду
Погода в середу, 19 листопада, все більше нагадуватиме про те, що зима вже зовсім поряд. У східних областях життя водіям ускладнить ожеледиця на дорогах, а в західних і частині центральних регіонів очікується густий туман.
Про небезпеку на дорогах через несприятливі погодні умови попереджають Укргідрометцентр і ДСНС.
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Де чекати ожеледицю:
- Сумська,
- Харківська,
- Луганська,
- Донецька області.
Як зазначається, на дорозі в цих областях діє І рівень небезпеки – жовтий. ДСНС попереджає, що тут погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
В яких областях буде ожеледиця 19 листопада / Карта від Укргідрометцентру
Де чекати туман:
- у всіх західних областях,
- у Вінницькій області,
- у Житомирській області.
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