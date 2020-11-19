Погода в середу, 19 листопада, все більше нагадуватиме про те, що зима вже зовсім поряд. У східних областях життя водіям ускладнить ожеледиця на дорогах, а в західних і частині центральних регіонів очікується густий туман.

Про небезпеку на дорогах через несприятливі погодні умови попереджають Укргідрометцентр і ДСНС.

Варто знати Мороз до 14 градусів та штормові вітри: в Україну йде циклон Thodo

Де чекати ожеледицю:

Сумська,

Харківська,

Луганська,

Донецька області.

Як зазначається, на дорозі в цих областях діє І рівень небезпеки – жовтий. ДСНС попереджає, що тут погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.



В яких областях буде ожеледиця 19 листопада / Карта від Укргідрометцентру

Де чекати туман:

у всіх західних областях,

у Вінницькій області,

у Житомирській області.

Зверніть увагу! Експерти попереджають, що змінювати автомобільні шини на зимові краще задовго до того, коли випаде сніг. Найкраще це робити, коли температура повітря опускається до +5...+7 градусів.



За таких погодних умов літні шини втрачають свою ефективність. До слова, у більшості областей України, крім західних, стовпчики термометра опустилися вже значно нижче ніж зазначені.