На сході України на дорогах збережеться ожеледиця. Синоптики прогнозують її на 18 та 19 листопада.

Інформацію про несприятливі та небезпечні погодні умови повідомили на сайті Укргідрометцентру.

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Згідно з ним, протягом доби 17 листопада у східних областях на дорогах збережеться ожеледиця. Слизько буде і 18 та 19 листопада. Через це у Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, ожеледиця на сході країни була і 16 листопада.



Ожеледицю прогнозують у східних областях / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Сніг в Україні у 2020: основне

Ще у середині жовтня у Карпатах випав перший сніг. Після цього на популярних гірськолижних курортах вже кілька разів були снігопади.

14 листопада засніжило у місті Шостка, що в Сумській області, наступного дня сніг випав і у Харкові.

16 листопада першими зимовими опадами потішилися жителі Дніпропетровської області.

Після цього мокрий та дрібний сніг падав у Києві.

Крім того, днями снігу насипало в інших регіонах України, зокрема, у Харківській, Полтавській і Луганській областях.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу