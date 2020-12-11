В Україні через мокрий сніг та мінусову температуру 10 грудня виникла сильна ожеледиця на дорогах. За даними синоптиків, 12 грудня ситуація не покращиться.

Рятувальники вже оголосили про І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Актуально У Києві фіксують масові звернення у травмпункти: через ожеледицю ходити вулицями небезпечно

Вночі 11 та вдень 12 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця,

– підкреслили рятувальники.

Де прогнозують ожеледицю

У західних регіонах, крім Закарпатської області;

у центральних областях;

східних;

північних.

Зверніть увагу! У ДСНС зауважили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Зауважимо, 10 грудня у Києві від ожеледиці постраждало 163 людини. Мешканці столиці з різними травмами зверталися до міських лікарень. У Київській міській держадміністрації підкреслили, що цієї зими це перший випадок масових звернень людей до травмпунктів.



Як поводитися під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу