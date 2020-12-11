Україна далі перебуватиме у крижаній пастці: негода не відступає
В Україні через мокрий сніг та мінусову температуру 10 грудня виникла сильна ожеледиця на дорогах. За даними синоптиків, 12 грудня ситуація не покращиться.
Рятувальники вже оголосили про І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
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Вночі 11 та вдень 12 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця,
– підкреслили рятувальники.
Де прогнозують ожеледицю
- У західних регіонах, крім Закарпатської області;
- у центральних областях;
- східних;
- північних.
Зауважимо, 10 грудня у Києві від ожеледиці постраждало 163 людини. Мешканці столиці з різними травмами зверталися до міських лікарень. У Київській міській держадміністрації підкреслили, що цієї зими це перший випадок масових звернень людей до травмпунктів.
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