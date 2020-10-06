Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального були сліди "Новачка". Однак у Кремлі кажуть, що звіту ОЗХЗ ще не бачили.

Експерти організації виявили в крові і сечі Навального речовину зі схожими структурними характеристиками, як у "Новачка". Про це повідомили у звіті організації.

До речі Отруєння Навального: у Німеччині заявили, що санкції проти Росії неминучі

Речовини внесли до додатку до Конвенції про заборону хімічної зброї на 24 сесії країн-учасниць в листопаді 2019 року. ОЗХЗ вже направила Німеччині доповідь у зв’язку з отруєнням Навального.

Що чекати Росії

ЄС і виконавча рада ОЗХЗ найближчим часом обговорять реакцію на отруєння Навального. Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що порушення конвенції про заборону хімічної зброї не може залишитися безкарним.

Застосування хімічної зброї – це серйозний прецедент і не може залишитися без наслідків,

– наголосив Зайберт.

Що кажуть у Кремлі

За інформацією телеграм каналу "Раньше всех. Ну почти", прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, заявив, що у Кремлі ще не бачили звіту організації.

Зверніть увагу! Навальному стало погано під час перельоту з Томська 20 серпня, він пав у кому. Згодом його забрали на лікування до Німеччини, експерти виявили в його організмі сліди "Новачка". Наразі стан політика покращився. Детальніше про отруєння Навального читайте тут.