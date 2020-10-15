Озвучені запитання Зеленського є маніпулятивними, – депутатка "Голосу" Клименко
Депутатка від фракції "Голос" Юлія Клименко зазначила, що запропоновані Зеленським запитання для всенародного опитування є маніпулятивними. Представники партії не розуміють, для чого президент це робить.
Якби українцям поставили ті самі запитання, але під час референдуму, то вони мали б більшу юридичну силу та були б зрозумілішими для людей. Про це депутатка Юлія Клименко розповіла в ефірі 24 каналу.
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За словами нардепки, друге запитання Зеленського щодо вільної економічної зони є достатньо суперечливим. На думку Клименко, пересічні українці не розуміють значення цього економічного поняття.
"Для людей, які будуть відповідати на це запитання, вільна економічна зона – складний процес", – додала депутатка.
Вільна економічна зона: застереження депутатки
Клименко зазначила, що раніше вільні економічні зони в Україні завжди були корупційними. За її словами, через них ввозили контрабанду і не сплачували податки.
Жодного успішного прикладу вільної економічної зони в Україні не було, на жаль, і немає,
– підкреслила Клименко.
Нардепка заявила, що для того, аби впровадити в Україні вільну економічну зону, необхідно реформувати суди та антикорупційну систему. Лише після цього вона, можливо, працюватиме. На думку Клименко, це може призвести до узаконення контрабанди, яка вже існує у великих обсягах між окупованим Донбасом та іншими українськими територіями. Через це, за її словами, до впровадження вільної економічної зони потрібно підходити дуже обережно.
Що відомо про всенародне опитування Зеленського
13 жовтня президент анонсував п'ять запитань, на які українцям запропонують відповісти 25 жовтня. В Офісі Президента запевняють, що опитування не матиме юридичних наслідків. Водночас у Комітеті виборців України занепокоєні такою ініціативою, адже вона суперечить законодавству.