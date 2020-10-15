Депутатка від фракції "Голос" Юлія Клименко зазначила, що запропоновані Зеленським запитання для всенародного опитування є маніпулятивними. Представники партії не розуміють, для чого президент це робить.

Якби українцям поставили ті самі запитання, але під час референдуму, то вони мали б більшу юридичну силу та були б зрозумілішими для людей. Про це депутатка Юлія Клименко розповіла в ефірі 24 каналу.

Читайте також Вже є законопроєкти щодо деяких питань, – Кравчук про опитування від Зеленського

За словами нардепки, друге запитання Зеленського щодо вільної економічної зони є достатньо суперечливим. На думку Клименко, пересічні українці не розуміють значення цього економічного поняття.

Довідка. Володимир Зеленський озвучив друге запитання для всенародного опитування. Детальніше про це – читайте тут.

"Для людей, які будуть відповідати на це запитання, вільна економічна зона – складний процес", – додала депутатка.

Вільна економічна зона: застереження депутатки

Клименко зазначила, що раніше вільні економічні зони в Україні завжди були корупційними. За її словами, через них ввозили контрабанду і не сплачували податки.

Жодного успішного прикладу вільної економічної зони в Україні не було, на жаль, і немає,

– підкреслила Клименко.

Нардепка заявила, що для того, аби впровадити в Україні вільну економічну зону, необхідно реформувати суди та антикорупційну систему. Лише після цього вона, можливо, працюватиме. На думку Клименко, це може призвести до узаконення контрабанди, яка вже існує у великих обсягах між окупованим Донбасом та іншими українськими територіями. Через це, за її словами, до впровадження вільної економічної зони потрібно підходити дуже обережно.