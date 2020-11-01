Падіння Індексу виробництва базових галузей у вересні 2020 року прискорилося до 6,8% у річному вимірі. Це у 4,3 рази більше, ніж у серпні цього року.

У серпні ІВБГ становив 1,6%. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

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Чому збільшилося падіння

Зменшення ІВБГ поглибилося передусім через суттєве падіння в сільському господарстві. Спад в останньому зумовлений нижчою врожайністю кукурудзи та олійних культур, а також пізнішим початком жнив.

Погіршення показників негативно позначилося й на вантажообороті, а посилення карантинних обмежень – на пасажирообороті.

У яких галузях показники не зменшилися

Збереглися ознаки пожвавлення споживчого та інвестиційного попиту. Про це свідчать високі темпи зростання торгівлі на тлі зростання доходів домогосподарств та поліпшення споживчих настроїв.

Крім того, зросли показники будівництва, зокрема завдяки нарощенню бюджетних видатків на розвиток інфраструктурних об’єктів.

Падіння в промисловості сповільнилося під впливом пожвавлення зовнішнього і внутрішнього попиту.

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Зауважимо, у серпні 2020 року падіння ІВБГ уповільнилося до 1,6%. Це у 3,3 менше, ніж у липні (5,3%).