У свіжому випуску "Резонанс" за 21 жовтня – у київському будинку обірвався ліфт із медиками "швидкої". Резонансна подія сталась у Дніпровському районі столиці. На трасі поблизу села Дерев'яне, що на Ріненщині, 38-річний чоловік налетів на відбійник, що наскрізь протаранив автівку. Людина загинула миттєво.

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У Запоріжжі на 7 поверсі багатоповерхівки загорілася квартира. "Язики" полум'я за лічені хвилини почали діставатися сусідніх балконів. Швидко вибратися із вогняної пастки рятувальники допомогли вісімнадцятьом сусідам.

На подвір'я до приватного будинку на Львівщині до подружньої пари увірвалися невідомі. Господар, 63-річний місцевий бізнесмен з нерухомості Мечислав Жеребецький, після катувань помер на місці, дружина – 58-річна жінка отримала чисельні травми.

У Дніпрі стався розбійний напад – двоє підозрюваних, погрожуючи зброєю, заволоділи 3 мільйонами гривень одного бізнесмена. Того ж дня копи затримали виконавця злочину. Його вже везли у відділок поліції, але зловмиснику вдалося вистрелити у правоохоронця.

Дивіться повний випуск програми "Резонанс" на 24 каналі: