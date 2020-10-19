На півночі Пакистану на автобус обвалися тонни каміння. У результаті інциденту загинули всі 16 людей, які у ньому перебували.

Трагедія трапилася 18 жовтня у гірській місцевості в регіоні Гілгіт-Балтистан, що на півночі Пакистану, повідомляє Global News.

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Через зсув мікроавтобус опинився під тоннами бруду та каміння,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальники кілька годин намагалися зайти під завалами живих. Однак всі 16 людей, які були в автобусі, загинули.

Автобус прямував з міста Равалпінді провінції Пенджаб у сторону Скарду. Всі пасажири – місцеві жителі, які поверталися додому.

Зверніть увагу! У Пакистані часто трапляються ДТП. Головні причини – недотримання правил безпеки та погана інфрастуркутра, особливо на гірських дорогах. У березні 2020 року пасажирський автобус зірвався з звивистої гірської дороги та скотився в яр. Тоді загинули 19 людей, ще кілька – отримали поранення.

Що відомо про місто Скарду? Розташоване у комплексі гірських хребтів, до яких входять і Гімалаї. Є воротами до К2 – найвищої вершини у світі гори після Евересту. Щороку пік відвідує велика кількість місцевих та іноземних туристів.

Біля пакистанського Скарду автобус завалило камінням: дивіться карту