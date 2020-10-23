Журналіст Дмитро Гордон вважає, що Пальчевський не агент, а чинний офіцер спецслужб Російської Федерації.

Про це Дмитро Гордон заявив у своєму відеоблозі.

Він спростовує інформацію, що Пальчевський – російський агент.

"Мені часто доводиться чути, що Андрій Пальчевський є агентом спецслужб Російської Федерації. І я хочу дати гнівну відповідь людям, які ці чутки розпускають. Тому що у мене є власна думка, мені так здається: Андрій Пальчевський є не агентом спецслужб Російської Федерації, а чинним офіцером спецслужб Російської Федерації", – зазначив Гордон.

Журналіст акцентував увагу на тривалому характері роботи Пальчевського в Україні.

"Насправді, це кошмар, коли протягом довгого часу людина, котра закінчила базовий інститут ГРУ Радянського союзу, Головне розвідувальне управління ГРУ Генштабу ЗС СРСР, довгий час жив у Росії й займався там політичною діяльністю, який їздив в спеціальні військові відрядження в ЛАОС та інші країни за завданням очевидно ГРУ Генштабу ЗС РФ. Ця людина спокійно веде агітацію в мери Києва, ця людина ніким не перевіряється і ніяких розслідувань із цього приводу з боку держави, яка є у стані війни з Росією, як і раніше немає", – заявив Гордон.

Він нагадав, що вчора Цензор.нет опублікував докази наявності у Пальчевського російського громадянства.

Я також хочу сказати, що за гарячими слідами народний депутат України Андрій Кіт звернувся в СБУ у зв'язку з інформацією про російське громадянство Пальчевського,

– резюмував Дмитро Гордон.