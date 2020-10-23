"Перемога Пальчевського", "Європейська солідарність" і "Слуга народу" розміщували найменше "джинси" під час виборчої кампанії.

Такими є результати дослідження, проведеного ГО "Інститут масової інформації" в 19 популярних онлайн-медіа за підтримки USAID.

Згідно з дослідженням, найбільше матеріалів з ознаками замовності припало на партію ОПЗЖ – 37%. На другому місці за кількістю прихованої агітації виявилися матеріали з чорним піаром або контрагітацією (19% від усіх матеріалів з ознаками замовності). На третьому місці за кількістю матеріалів з ознаками прихованої політичної агітації виявився мер столиці Віталій Кличко (8%).

Як показало дослідження, найбільше контрагітації та чорного піару були в діючого президента Зеленського і правлячої партії "Слуга народу" – 48,5%. На другому місці – Андрій Пальчевський, проти якого було направлено 20% контрагітації та відвертого чорного піару, повідомляє джерело.

Моніторинг проводився в період з 5 по 7 жовтня 2020 на 19 ЗМІ. Вибірка охоплює всі новини, що вийшли за вказаний період – більше 20 000 новин.