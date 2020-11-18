Палестина відновить співпрацю з Ізраїлем: що відомо
Міністр у цивільних справах національної адміністрації Палестини Хусейн аш-Шейх розповів про відновлення співпраці з Ізраїлем. Це дасть можливість Палестині отримати податкові платежі.
Співпраця Палестини та Ізраїлю знову перебуватиме на такому ж рівні, який був до розірвання відносин у травні 2020 року. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформагентство Палестини WAFA.
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Хусейн аш-Шейх повідомив, що відносини відновлюватимуть на основі офіційних листів, які підтверджують обов'язки Ізраїлю відповідно до підписаних раніше угод.
Чому це вигідно для Палестини
Згідно з інформацією організації Middle East Monitor, відновлення співпраці дасть можливість Палестині отримувати податкові платежі. Їхня сума становитиме 3 мільярди шекелів (приблизно 890 мільйонів доларів).
Ізраїль не надавав ці кошти після розірвання домовленостей у травні 2020 року.
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Представники Middle East Monitor також повідомили, що через пандемію COVID-19 у Палестині значно погіршився стан економіки.
Що відомо про припинення відносин Палестини та Ізраїлю
- Конфлікт Ізраїлю та палестини триває приблизно пів століття. Він виник внаслідок арабо-ізраїльської війни 1948 – 1949 року.
- Представники Палестини 19 травня 2020 року заявили про розірвання усіх домовленостей з Ізраїлем та США.
- Президент Палестини Махмуд Аббас закликав Ізраїль нести відповідальність за "окупацію території Палестини".
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