У Харкові вдень 11 жовтня сталася пожежа території 17 кладовища. А причиною її стали палії сміття.

Пожежа на 17 кладовищі в Харкові: деталі з мережі

Про інцидент повідомили у соцмережах і місцевих телеграм-каналах. Також в інтернеті з’явилися відповідні фото, передає 24 канал. За словами очевидців, місцеві жителі палили сміття, і зрештою вогонь перекинувся на кладовище.

Зверніть увагу У Харкові знову спалахнула багатоповерхівка: загинула людина – фото, відео

На кадрах з місця можна побачити, що вогонь знищив траву на поверхні могил. Зауважимо, що вогнем охопило лише кілька місць поховань – решта залишилися неушкодженими.



Спровокували пожежу на 17 кладовищі місцеві жителі, що палили сміття / Фото Віти Гаврилової

Що кажуть у ДСНС

У коментарі журналістам 24 каналу у харківському ДСНС повідомили, що до них ніхто з повідомленням про пожежу не звертався. Натомість про дописи у соцмережах вони знають.

Крім того, речник відомства Ігор Лупандін зауважив, що пожежа могла статися і не на офіційній території 17 кладовища. Адже там поряд є населені пункти, і місцеві жителі без погодження з місцевою владою ховають своїх родичів.

Ще один гучний інцидент На Харківщині спалахнула пожежа: вогонь перекинувся на будинки людей – відео, фото



У ДСНС обурилися, що користувачі час на дописи у мережі знайшли, натомість про пожежу їх не повідомили /Фото Віти Гаврилової