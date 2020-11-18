У сховище Чорнобильської АЕС СВЯП-2 18 листопада завантажили першу партію відпрацьованого ядерного палива. Понад 90 паливних збірок загальною вагою близько 20 тонн відвезли для тривалого зберігання.

Паливні збірки зняли з 1, 2 та 3 енергоблоків ЧАЕС. Раніше вони тимчасово зберігалися у сховищі "мокрого" типу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Що відомо про нове сховище для палива

Нове сховище для ядерного палива збудували за кошти Європейського банку реконструкцій та розвитку.

Виконавцем робіт стала американська компанія Holtec.

За словами заступника голови Державного агентства з управління зоною відчуження Максима Шевчука, американські технології дають змогу безпечно зберігати використане ядерне паливо упродовж наступних 100 років.

Крім того, посадовець наголосив, що Україна, ймовірно, зможе використовувати цей ресурс повторно або ж переробляти його.

Дивіться відео завантаження палива у Чорнобилі:

Зверніть увагу! Наразі у "мокрому" сховищі ЧАЕС зберігається близько 21 тисячі паливних збірок. Їх перевозитимуть на СВЯП-2 поступово. Зокрема впродовж 10 років паливні збірки висушуватимуть, складатимуть у захисні пенали та завантажуватимуть на тривале зберігання.



У Чорнобилі завантажили паливо на сторічне зберігання / Фото Євгена Солонини



Згодом паливо у Чорнобилі можна буде використовувати повторно / Фото Євгена Солонини