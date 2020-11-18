Паливо у Чорнобилі завантажили на сторічне зберігання: фото, відео
У сховище Чорнобильської АЕС СВЯП-2 18 листопада завантажили першу партію відпрацьованого ядерного палива. Понад 90 паливних збірок загальною вагою близько 20 тонн відвезли для тривалого зберігання.
Паливні збірки зняли з 1, 2 та 3 енергоблоків ЧАЕС. Раніше вони тимчасово зберігалися у сховищі "мокрого" типу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Що відомо про нове сховище для палива
- Нове сховище для ядерного палива збудували за кошти Європейського банку реконструкцій та розвитку.
- Виконавцем робіт стала американська компанія Holtec.
- За словами заступника голови Державного агентства з управління зоною відчуження Максима Шевчука, американські технології дають змогу безпечно зберігати використане ядерне паливо упродовж наступних 100 років.
- Крім того, посадовець наголосив, що Україна, ймовірно, зможе використовувати цей ресурс повторно або ж переробляти його.
Дивіться відео завантаження палива у Чорнобилі:
У Чорнобилі завантажили паливо на сторічне зберігання / Фото Євгена Солонини
Згодом паливо у Чорнобилі можна буде використовувати повторно / Фото Євгена Солонини
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