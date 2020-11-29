У вікні президентського палацу у Варшаві запалили свічку у пам'ять про жертв Голодомору. У такий спосіб Польща не тільки вшанувала загиблих українців, а й поляків, які також вмирали від голоду.

"У вікні президентського палацу сьогодні запалала свічка для вшанування пам'яті жертв Великого Голодомору в Україні 1932 – 1933 років". Таке повідомлення опублікувала пресслужба президента Польщі Анджея Дуди 28 листопада.

Дивіться також Тисячі запалених лампадок: як у містах України вшанували жертв Голодоморів – фото, відео

Символічне світло вшановує терпіння і трагізм мільйонів людей, приречених на голодну смерть тоталітарною комуністичною системою Радянського Союзу,

– мовиться у заяві польської влади.

У Дуди також нагадали, що "серед жертв цього геноциду були й поляки". Сам президент Польщі, зауважимо, на персональній сторінці у фейсбуці зробив репост повідомлення своєї пресслужби.

До слова, під час останнього візиту в Україну 11 – 13 жовтня президент Польщі також вшанував пам'ять жертв Голодомору.

Заяву у День пам'яті жертв голодоморів зробили й у МЗС Польщі:

"Ми віддаємо данину пам'яті мільйонам невинних жертв цього жорстокого злочину геноциду, вчиненого радянською владою. Вічна пам'ять".

Dziś wspominamy ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie. Składamy hołd milionom niewinnych ofiar tej okrutnej zbrodni ludobójstwa dokonanej przez sowieckie władze. Вічна пам'ять! #Holodomor pic.twitter.com/BKhhWNGJA2 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) November 28, 2020

У багатьох містах Польщі (Варшаві, Гданську, Любліні, Кракові та інших) цього дня, 28 листопада, відбулися заходи із вшанування памяті жертв Голодомору в Україні. День пам'яті жертв голодоморів відзначають щорічно в останню суботу листопада. Що слід знати про Голодомор в Україні: відео

Важливо знати Бракувало 6 мільйонів людей: СБУ розсекретила архіви радянської влади часів Голодомору