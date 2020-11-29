Шана пам'яті жертв Голодомору: у вікні президента Польщі запалили свічку
У вікні президентського палацу у Варшаві запалили свічку у пам'ять про жертв Голодомору. У такий спосіб Польща не тільки вшанувала загиблих українців, а й поляків, які також вмирали від голоду.
"У вікні президентського палацу сьогодні запалала свічка для вшанування пам'яті жертв Великого Голодомору в Україні 1932 – 1933 років". Таке повідомлення опублікувала пресслужба президента Польщі Анджея Дуди 28 листопада.
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Символічне світло вшановує терпіння і трагізм мільйонів людей, приречених на голодну смерть тоталітарною комуністичною системою Радянського Союзу,
– мовиться у заяві польської влади.
У Дуди також нагадали, що "серед жертв цього геноциду були й поляки". Сам президент Польщі, зауважимо, на персональній сторінці у фейсбуці зробив репост повідомлення своєї пресслужби.
До слова, під час останнього візиту в Україну 11 – 13 жовтня президент Польщі також вшанував пам'ять жертв Голодомору.
Заяву у День пам'яті жертв голодоморів зробили й у МЗС Польщі:
- "Ми віддаємо данину пам'яті мільйонам невинних жертв цього жорстокого злочину геноциду, вчиненого радянською владою. Вічна пам'ять".
У багатьох містах Польщі (Варшаві, Гданську, Любліні, Кракові та інших) цього дня, 28 листопада, відбулися заходи із вшанування памяті жертв Голодомору в Україні.
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