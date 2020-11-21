Вже традиційно 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. У різних куточках нашої країни вшановують пам'ять тих, хто поклав свої життя за незалежність України. У 7 річницю Революції Гідності у Києві відбулися одразу декілька акцій.

Патріотично налаштовані українці 21 листопада зібралися на Майдані, аби відзначити дату початку історичних подій та вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо День Гідності та Свободи: як політики вітають українців

О 12:00 почався захід на Майдані Незалежності, який організували добровольчий рух ОУН. Акція об'єднала приблизно 30 людей – це активісти, учасники подій та родини загиблих. Усі вони тримали у руках квіти та синьо-жовті й червоно-чорні прапори. Учасники акції розпочали ходу з Майдану Незалежності й пройшли ключовими місцями Революції Гідності.

Вони зупинилися на алеї пам'яті Героїв Небесної Сотні, де із самого ранку зібралося чимало людей. Небайдужі українці несли туди квіти та запалювали лампадки. Також там влаштували пам'ятний молебень за загиблими учасниками Революції Гідності.

Як минула 7 річниця Революції Гідності / Фото 24 каналу (Андрій Костюк)

Зауважимо, що це не всі заходи, які мають відбутися у Києві 21 листопада. Так, о 16:00 у столиці запланована хода "Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!". Старт відбудеться на початку алеї Героїв Небесної Сотні. Після закінчення ходи відбудеться молитва за Україну біля тимчасового меморіалу Героям Небесної Сотні.

Що варто знати про Революцію Гідності

21 листопада уряд Миколи Азарова оприлюднив рішення щодо тимчасового зупинення процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Її повинні були підписати на Вільнюському саміті 28 листопада. Але після таємної зустрічі Володимира Путіна та Віктора Януковича , українська влада відмовилась від підписання.

до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Її повинні були підписати на Вільнюському саміті 28 листопада. Але , українська влада відмовилась від підписання. На знак протесту люди почали виходити на Майдан Незалежності у Києві. У перший день там зібралися 1,5 людей.

у Києві. У перший день там Влада відреагувала миттєво. Окружний суд Києва постановив заборонити проведення мирних масових акцій з 22 листопада 2013 року по 7 січня 2014 року на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та Європейській площі.

з 22 листопада 2013 року по 7 січня 2014 року на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та Європейській площі. Однак це не зупинило людей, і вже 22 листопада на Майдані було 5 тисяч людей. Влада також активізувалася. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності спецпідрозділ "Беркут" жорстоко розігнав мітингувальників.

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