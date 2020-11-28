На території нацмузею "Меморіал жертв Голодомору" в Києві відбулася панахида. Очолив її голова Православної церкви України Епіфаній. День пам'яті жертв Голодоморів в Україні відзначають кожну четверту суботу листопада – у 2020 році ця дата випала на 28 число.

Що відомо про панахиду за жертвами Голодоморів

Трансляцію жалобного заходу Православна церква України вела на своїй фейсбук-сторінці. У ПЦУ відзначили, що вони разом із українцями моляться "за упокій кожної душі, яка зазнала жахливої смерті від Голодоморів".

Важливо Ніколи не зможемо забути, ніколи не зможемо пробачити, – Зеленський про Голодомор

Панахида на території "Меморіалу жертв Голодомору" / Фото 24 каналу, Свiтового конґресу українців

В останню суботу листопада український народ вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду. Штучно організована тоталітарним режимом радянської влади трагедія залишила у душі нашого народу глибоку рану,

– наголосив, зі свого боку, Епіфаній.

Він додав, що у молитвах Церква просить Спасителя упокоїти душі всіх заморених голодом в Україні та дарувати їм вічне й блаженне життя.

Зауважимо, що участь у молебні також брали представники Української греко-католицької церкви.

Панахида за жертвами Голодоморів: дивіться відео

Радимо ознайомитися Говорити, щоб пам'ятати: історії українців США, які пережили Голодомор

Коротко про Голодомори в Україні

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921 – 1923, 1932 – 1933 і голод 1946-1947 років.

і голод років. Наймасштабнішим був Голод 1932 – 1933 років – саме його нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом.

– саме його нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом. Українські селяни стали наступними жертвами тодішньої влади після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва.

Масовому голоду в Україні передувала низка подій. Мовиться передусім про укази щодо покарання за невиконання планів заготівлі зерна та розгром куркульських груп.

Терор голодом, що тривав в Україні у 1932 – 33 роках протягом 22-х місяців, забрав життя майже 4 мільйонів людей.

У СРСР ця тема була тривалий час забороненою. А 80-х років минулого століття її почали досліджувати.

Нині в Україні, відповідно до закону від 2006 року "Про Голодомор", голод 1932 – 1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу , а його "публічне заперечення… визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним".

, а його "публічне заперечення… визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним". Крім того, постановою Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 року радянських очільників – Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубаря, Менделя Хатаєвича – визнано винними в організації Голодомору в Україні .

. 7 грудня 2016 року українські парламентарі закликали й інші держави визнати Голодомор геноцидом українського народу. Наразі це зробили 17 держав.

Ще 10 країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства. Водночас Голодомор 1932 – 1933 років в Україні було визнано актом геноциду на регіональному та муніципальному рівні у 8 країнах.

Зверніть увагу Як українці вшановують пам'ять жертв Голодомору у соцмережах

Що слід знати про Голодомори в Україні: дивіться відео 24 каналу