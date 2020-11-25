Панди замість відвідувачів: у німецькому ресторані креативно протестують проти локдауна
Власник ресторану у німецькому місті Франкфурті-на-Майні влаштував мовчазний протест через локдаун. Підприємець посадив за столики ресторану сотню іграшкових панд. Таку акцію німець назвав "Панда-мія".
Панди замість відвідувачів
Менеджер ресторану "Піно" Джузеппе Фічера сказав, що таким мовчазним протестом хотіли повернути життя в ресторан та привернути увагу до проблем рестораторів. Про це повідомляє The Guardian.
До теми Меркель пропонуватиме посилити карантин в Німеччині, – ЗМІ
Плюшеві панди сидять одягнені у футболки за столами та барною стійкою ресторану. Біля деяких іграшок навіть поставили пляшки пива Corona.
Це панди панда-мії,
– сказав Фічер.
За його словами, доки не скасують локдаун, у ресторані цілодобово буде увімкнене світло, аби перехожі могли насолодитися інсталяцією.
Зауважимо, біля входу до ресторану можна побачити напис "Відвідувачів немає, але є 100 панд на продаж". Іграшку можна купити за 150 євро і так підтримати власника і працівників ресторану.
У Німеччині ресторан організував протест "Панда-мія" / Фото Picture alliance
Карантин у Німеччині: головне
- З початку листопада 2020 року в Німеччині ввели суворі карантинні обмеження.
- Зокрема в країні закрили музеї, театри, спортзали та басейни. Крім того, заборонили роботу барів та ресторанів.
- Через це 18 листопада у Берліні спалахнули протести. На них правоохоронці затримали 365 протестувальників.
- 25 листопада німецьким ЗМІ стало відомо, що канцлерка Ангела Меркель планує продовжити такі обмеження до 20 грудня.
Креативний протест у німецькому ресторані / Фото Picture alliance
У Німеччині за столики у ресторані посадили сотню іграшкових панд / Picture alliance
Ресторан у Німеччині протестують через локдаун / Фото Picture alliance
Поділитися новиною