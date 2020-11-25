Власник ресторану у німецькому місті Франкфурті-на-Майні влаштував мовчазний протест через локдаун. Підприємець посадив за столики ресторану сотню іграшкових панд. Таку акцію німець назвав "Панда-мія".

Панди замість відвідувачів

Менеджер ресторану "Піно" Джузеппе Фічера сказав, що таким мовчазним протестом хотіли повернути життя в ресторан та привернути увагу до проблем рестораторів. Про це повідомляє The Guardian.

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Плюшеві панди сидять одягнені у футболки за столами та барною стійкою ресторану. Біля деяких іграшок навіть поставили пляшки пива Corona.

Це панди панда-мії,

– сказав Фічер.

За його словами, доки не скасують локдаун, у ресторані цілодобово буде увімкнене світло, аби перехожі могли насолодитися інсталяцією.

Зауважимо, біля входу до ресторану можна побачити напис "Відвідувачів немає, але є 100 панд на продаж". Іграшку можна купити за 150 євро і так підтримати власника і працівників ресторану.



У Німеччині ресторан організував протест "Панда-мія" / Фото Picture alliance

Карантин у Німеччині: головне

З початку листопада 2020 року в Німеччині ввели суворі карантинні обмеження.

Зокрема в країні з акрили музеї, театри, спортзали та басейни. Крім того, заборонили роботу барів та ресторанів.

Через це 18 листопада у Берліні спалахнули протести . На них правоохоронці затримали 365 протестувальників.

. На них правоохоронці затримали 365 протестувальників. 25 листопада німецьким ЗМІ стало відомо, що канцлерка Ангела Меркель планує продовжити такі обмеження до 20 грудня.



Креативний протест у німецькому ресторані / Фото Picture alliance



У Німеччині за столики у ресторані посадили сотню іграшкових панд / Picture alliance



Ресторан у Німеччині протестують через локдаун / Фото Picture alliance