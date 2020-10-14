Орієнтовний збиток для глобальної економіки від пандемії COVID-19 може коштувати світу 28 трильйонів доларів упродовж наступних п'яти років. Вірус вже спричинив найгіршу з часів Великої депресії кризу.

За 9 місяців 2020 року різко зросли показники безробіття, бідності та підвищився ризик для економік країн з низьким доходом. Про це заявила директорка-розпорядник міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Укрінформ.

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За останні пару місяців картина стала менш похмурою, але ми все ще прогнозуємо найгіршу глобальну рецесію після Великої депресії. Ми очікуємо падіння показників економічного зростання до "мінус" 4,4% цього року,

– підкреслила Георгієва.

МВФ про позитивні зміни

За словами директорки-розпорядника, світ почав вчитися, як жити з вірусом.

"Ми бачимо безпрецедентні зусилля щодо розробки вакцини та ліків, ми бачимо надзвичайні та скоординовані фіскально-грошові заходи, які створюють тверду основу для світової економіки", – пояснила посадовиця.

МВФ прогнозує глобальне економічне зростання у 2021 році – воно очікується на рівні 5,2% від ВВП.