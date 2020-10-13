Міжнародний валютний фонд очікує, що вплив пандемії COVID-19 на глобальне економічне зростання буде менш негативним, ніж прогнозувалося в червні. Максимально він досягне рівня мінус 4,4% у 2020 році.

Падіння економіки у 2020 році буде менше, ніж прогнозували

В останньому огляді "Перспективи розвитку світової економіки" МВФ продовжує очікувати глибоку рецесію в 2020 році. Про це заявила директорка Департаменту досліджень Фонду Гіта Гопінат, повідомляє Укрінформу.

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За прогнозами, глобальне зростання становитиме мінус 4,4%, що є дещо кращим показником порівняно з нашим аналізом у червні,

– зазначила Гопінат.

Різниця між поточним прогнозом і попереднім становить 0,8 процентного пункта.

Головна економістка Фонду пояснила позитивну динаміку "менш лякаючими" результатами зростання за підсумками другого кварталу 2020 року, а також ознаками більш потужного відновлення у третьому кварталі.

Які очікування на 2021 рік

Водночас, за її словами, очікується, що в 2021 році зростання буде дещо меншим, ніж прогнозувалося чотири місяці тому. Воно становитиме 5,2% (раніше 5,4%).

Як коронавірус вплинув на зайнятість

Представниця МВФ також наголосила, що вплив пандемії відчутно вдарив по зайнятості. Цього року вона залишається на рівні набагато нижчому, ніж у 2019 році. Очікується, що у 2020 році загалом приблизно 90 мільйонів людей відчують суттєве погіршення свого економічного стану.

Довідка. МВФ кілька разів на рік публікує прогнози щодо розвитку світової економіки. У них описує наявні тенденції та передбачає показники економічного зростання в окремих країнах, регіонах і в глобальному вимірі.