9 листопада 2020 року відбувся перший вебінар Львівського безпекового форуму 2020 на тему "Covid-19 та виклики для міжнародного безпекового порядку". Модерувала дискусію співголова Львівського безпекового форуму, ексвіцеспікер українського парламенту Оксана Сироїд.

Відкрила форум та першу дискусію Кармен Ромеро, заступниця помічника генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії та комунікації.

"Covid додав непередбачуваності до, й так доволі складного, середовища безпеки з російським акціями та діями, піднесенням Китаю, тероризмом, міграцією, руйнуючими технологіями, що змінюють зброю – все це продовжує нести загрозу євроатлантичній безпеці", – заявила заступниця.

За її словами, протягом останніх семи місяців існуючі виклики безпеці не зникли, а багато в чому вони прискорились та посилились, зробивши середовище безпеки ще більш складним. Втім Кармен Ромеро зазначила, що НАТО демонструє нам, що ми повинні бути готовими до непередбачуваного. Отже, адаптувати Стратегію NATO 2030, вибудувати значно сильніші відносини та стійкість членів альянсу та партнерів, підтримувати сильну військову складову, бути сильними політично на глобальному рівні.

Генерал-майор Богуслав Пацек, професор Краківського університету під час дискусії зазначив, що після ядерної зброї, пандемія – це наступна велика загроза для людства. Він висловив стурбованість, що майбутні агресори напевно вчаться зараз використовувати її.

Професор Національного університету оборони та асоційований професор Національної школи політичних та адміністративних студій в Бухаресті (Румунія) Юліан Кіфу зазначив, що пандемія спричинює зміни в суспільстві, спричинює багато криз та підважує довіру та здатність політичних лідерів протидіяти кризі. Пандемія спричинює кризу в медичній галузі, економічні негаразди та політичну кризу. Юліан Кіфу наголосив, що якість ліберальної демократії опинилася на кону, оскільки більша кількість людей залишається вдома під час обмеження пересування, вони підключені до інтернету і стають цілями для різноманітних пропагандистських інформаційних кампаній.

Президент Української спілки психотерапевтів (Україна) Олександр Фільц вважає, що ми знаходимося на зламі століть, нам важко уявити що буде надалі. На його думку ми сьогодні є на порозі інформаційно-економічної колонізації, на відміну від фізично-політичної колонізації у XIX ст. та економічно-політичної колонізації XX століття. На думку Олександра Фільца доволі актуальним в найближчий час для вирішення в безпековому сенсі не так фізична чи соціальна безпека, а ментальна безпека. Важливо буде як ментально можна буде захиститися від того, що є очевидним, а що є насправді фейком. За словами експерта, ми сьогодні бачимо, що масивний вплив на нашу поведінку, наше мислення та прийняття рішень, на наше почуття безпеки мають фейкові види інформації.

Про що говорили спікери під час дискусії коротко тезами нижче:

Ми стоїмо на межі нового тисячоліття і дивимося у прірву

Пандемія показала усім, що існуюча система міжнародної безпеки не здатна справитися з новими викликами, такими як пандемія, і нам потрібно буде шукати нові формати ефективнішої співпраці. Очевидно, що найближчим часом ми все ще будемо жити за старими правилами 20 століття, яке відходить. Саме зараз ми стоїмо на порозі 21 століття, коли нам доведеться жити за новими правилами і поки важко сказати, якими вони будуть. Перехід до нового є водночас і можливістю, і загрозою.

Треба думати не стільки про кризу пандемії, скільки про численні кризи, які з неї витікають

Сьогодні ми ще не розуміємо вповні всіх наслідків пандемії. Але нам доведеться справлятися з її наслідками не лише для охорони здоров’я. Нам треба буде шукати вирішення для цілої низки криз – тих, які передували пандемії, такі як криза впливу технологій, криза озброєння, криза політичних ідей, і тих, які з неї витікають, такі як криза здоров’я і еволюції людства, криза лідерства, інфодемія, або криза довіри до інформації.

Пандемія породжує нових агресорів

Пандемія може стати новою після ядерної зброї найбільшою загрозою для людства. Вже сьогодні, багато агресивно налаштованих сил, вивчають пандемію як можливість для досягнення власних цілей. І ми не можемо бути впевнені, що пандемії в майбутньому не будуть використовуватися як зброя у війнах.

Пандемія спричинила кризу довіри до конвенційної влади по всьому світу

На цьому фоні буде загострюватися протистояння між ліберальною демократією та автократією. Ще більше ця криза підживлюється небажанням світових лідерів приймати рішення тут і зараз. Очікування того, що рішення прийдуть звідкись згори і ситуація вирішиться сама собою, веде світових лідерів в нікуди.

Ментальний аспект безпеки буде набувати нового значно більшого значення

Людське суспільство не може перебувати в ізоляції, для нас це протиприродно. Тому, при посиленні ізоляції, люди стикатимуться з цілою низкою ментальних проблем. Тому ментальна безпека стале важливим компонентом національної безпеки.

Нас чекає боротьба альтернативних систем глобального управління

Вже сьогодні стає зрозумілим, що на зміну США як єдиного світового лідера прийде нова мультиполярна система. Чи це буде протистояння США і Китаю, чи триполярна ситема США-Китай- ЄС, чи багатополярна система за принципом Великої сімки чи двадцятки, поки не зрозуміло. Боротьба за глобальне управління досі триває. Регіональна співпраця стане новим трендом століття, коли багато питань міжнародної безпеки будуть вирішуватися саме на цьому рівні.

Екологічні проблеми стануть об’єднавчими для всього людства

Глобальні екологічні виклики, які ставлять під загрозу життя людства, стануть тим об’єднавчим фактором, який змусить країни до глобальної співпраці. На фоні загальнолюдських загроз, регіональні суперечки будуть відходити на другий план. Саме турбота про Землю може стати загальнолюдською об’єднавчою цінністю 21 століття.

Відео вебінару можна переглянути тут.

Форум відбувається за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

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