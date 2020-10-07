У вересні 2020 року "Украерорух"забезпечив обслуговування 14 959 рейсів. Це аж на понад 56% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

На авіатрафік вплинула заборона на в'їзд іноземцям

Насамперед на такі показники повпливала заборона на перетин українського кордону іноземцями, що діяла у вересні. Про це мовиться у повідомленні пресслужби компанії у фейсбуці.

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Скільки рейсів виконали

українські авіакомпанії – 6 100 рейсів – це на 43% менше, ніж у вересні 2019 року;

іноземні авіакомпанії – 8 859 рейсів – це на 62% менше, ніж у вересні 2019 року.

Розподіл польотів за типами:

внутрішні – 2710 – лише на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року;

міжнародні – 7 017 – на 55,4% менше;

транзитні – 5 232 – на 67,4% менше.

Скільки рейсів здійснювали за попередні місяці 2020 року:

червень – 4 584;

липень – 12 195;

серпень – 16 690.

Відсоток зменшення кількості рейсів у повітряному просторі Європейського регіону у вересні сягнув 54 %, тоді як за квітневим прогнозом очікувалось, що ця цифра становитиме всього 40 %,

– зазначили в "Украерорусі".

У компанії вважають, що, таким чином, відновлення інтенсивності польотів до кінця 2020 року не відбуватиметься так швидко, як сподівались на початку карантину.

Статистика польотів за вересень 2020 року / Інфографіка "Украероруху"