Ми звикли до того, що пандемія б'є по економіці країн і здоров'ю людей. Але в деяких країнах вона ж здатна змінювати режими, як в Киргизстані. А в деяких навпаки – цементувати їх.

В Кыргызстане президент подал в отставку. После многотысячных протестов в столице – когда протестующие захватывали административные здания, протестуя против итогов парламентских выборов. Об етом – в блоге "Грани правды" на 24 канале.

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Борьба кланов

Нужно понимать, что вся современная политическая история этой страны заключена в борьбе северного клана с центром в столичном Бишкеке и южным кланом, со столицей в городе Ош. И всякий раз в результате выборов или революции президент-северянин сменял тут президента-южанина и наоборот.

Но при этом питательной силой новой кыргызской революции стал именно коронавирус. Весь 2020 год пандемия готовила почву для уличного восстания. В начале года власти страны не были готовы к новому вызову и плохо с ним справились. А благодаря тому, что, в отличие от других стран Центральной Азии, в Кыргызстане есть свобода слова и оппозиционные медиа – об этом узнали все.

Когда выяснилось, что выделенные международными организациями деньги на борьбу с COVID-19 власти разворовали, а члены правительства ушли во внеплановый отпуск, кыргызское общество уже было на грани. Вдобавок, пандемия ударила и по тем странам, куда чаще всего на заработки ехали трудовые мигранты из Кыргызстана – речь о России и Казахстане. Денежные переводы оттуда упали сразу на 60%. Каждый второй трудовой мигрант лишился всех источников заработка.

Протесты в Кыргызстане

В итоге около 200 тысяч кыргызских молодых мужчин, потеряв работу за рубежом, вернулись на родину. Они и стали питательной силой уличного восстания, в результате которого президент потерял власть. И теперь мы следим за тем, как эта центральноазиатская страна пытается выкарабкаться из собственного внутреннего политического кризиса.



Протесты в Кыргызстане​ / kloop.kg

Впрочем, иногда коронавирус не только сносит режимы. В некоторых ситуациях он наоборот становится причиной консервации. Когда состарившиеся авторитарные правители отказываются от своих планов на передачу власти – и решают еще несколько лет не выпускать рычаги влияния из своих рук.

Выборы в Таджикистане

Так, например, произошло в Таджикистане, где 11 октября прошли очередные президентские выборы. На них ожидаемо победил действующий глава государства Эмомали Рахмон, перебравшийся на пятый срок с результатом 91%. Но при этом, судя по всему, изначально действующий президент страны планировал на этих выборах передать власть своему сыну – Рустаму Эмомали, который сейчас занимает пост спикера верхней палаты парламента.



Эмомали Рахмон / Getty Images

Специально для этого 3 года назад в Таджикистане переписали Конституцию страны и снизили возрастной порог для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. Это делали специально для президентского сына – его давно готовили к новой должности. Эмомали Рахмон планировал передать власть сыну – чтобы по образцу Казахстана стать неформальным лидером нации.

Но все планы смешал все тот же COVID-19. Он создал проблемы, от которых власть не смогла отмахнуться. Хотя поначалу и пыталась – Таджикистан игнорировал угрозу пандемии, не закрывал границы, а на праздник прихода весны Навруз на официальный концерт согнали 12 тысяч танцоров.

Закрывать границы Таджикистан не стал из-за трудовых мигрантов. По уровню зависимости экономики страны от денежных переводов из-за рубежа Таджикистан занимает третье место в мире. Доля перечислений в ВВП страны составляет почти 30 процентов. Пандемия обрубила значительную часть этих поступлений, а система здравоохранения не справлялась с числом заболевших. В результате передачу власти от отца к сыну, которая готовилась почти четыре года, решили отложить. Вместо нового президента на выборы пошел старый. И ожидаемо победил.

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Впрочем, коронавирус становится испытанием не только для бывших республик Советского Союза. Прямо сейчас Дональд Трамп сдает свой экзамен – в глазах американцев. США пострадали от новой болезни сильнее всех – и до конца года по прогнозам число погибших там может вырасти до 380 тысяч человек. Вполне может быть, что именно глобальная пандемия станет причиной того, что через неделю в Белый дом въедет новый президент.