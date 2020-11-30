Американський тлумачний словник Merriam-Webster обрав "пандемію" словом 2020 року . Лише упродовж березня його шукали на 4000% частіше, аніж раніше.

Кількість запитів почала зростати ще у січні. Про це повідомляє Merriam-Webster.

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Перший рекорд слово "пандемія" встановило 3 лютого. Тоді з лікарні виписали першого пацієнта з коронавірусом. За день слово шукали на 1621% частіше, аніж 3 лютого 2019 року.

Коли у березні країни почали запроваджувати локдаун, слово "пандемія" шукали все частіше.

Пік запитів припав на 11 березня. Тоді Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визначала, що у світі почалася пандемія COVID-19. Кількість запитів зросла на 115 806%.

Минає час, а популярність запитів не спадає.

Головний редактор словника Пітер Соколовський заявив, що таку кількість запитів можна пояснити не лише бажанням людей розтлумачити слово. Шукаючи "пандемію", вони також дізнаються останні новини про ситуацію з коронавірусом у світі.

Зверніть увагу! Станом на 30 листопада жертвами пандемії у світі вже стали понад 1,4 мільйона людей. Детальніше про ситуацію з коронавірусом читайте тут.