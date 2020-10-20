Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що візит президента Зеленського до Лондона є історичним моментом. Вона так вважає перш за все тому, що президент України та британський прем’єр Джонсон підписали важливий документ – першу двосторонню торговельну угоду.

Документ містить бачення характеру майбутнього партнерства Сполученого Королівства та України. Про це Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Я була в кімнаті, коли відбувалося підписання, і важливість цього моменту була зрозуміла всім присутнім. Окрім того, було підписано Меморандум про наміри щодо подальшого військового співробітництва, і, звичайно, президент був свідком підписання угоди з Експортно-кредитною агенцією. Це великі кроки,

– розповіла вона.

За словами Сіммонс, документ вперше визначає широту та рамки партнерства Великої Британії та України в майбутньому. Пані посол наголосила: це більше, ніж торговельна угода, адже договір визнає, що обидві країни роблять свій внесок у двосторонні відносини.

Для мене це сигнал про зрілість України як демократичної, незалежної країни. Сполучене Королівство посилює підтримку безпеки та економічного розвитку України. Водночас Британії є чому повчитися в України. В тому числі, на жаль, як боротися з гібридним конфліктом,

– додала дипломат.

Пані посол наголосила: всі ці події відбувалися на тлі пандемії коронавірусу. Ба більше – єдиним іншим гостем Великої Британії такого рівня за останні місяці був лиш президент Франції.

"Тож це дуже багато важить, що Президент Зеленський в цей час зміг відвідати Сполучене Королівство. Окрім підписання угод, президент Зеленський та перша леді змогли зустрітися з герцогом та герцогинею Кембриджськими. Зустріч з королівською родиною завжди додає особливої магії візиту до Британії", – зауважила Сіммонс.

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