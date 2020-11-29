Папа Римський Франциск у Ватикані 28 листопада 2020 року провів офіційну церемонію призначення 13 нових кардиналів. Це важливий політичний крок, адже тепер у таємному конклаві (який має право обирати нового Папу) більшість кардиналів – призначені саме Франциском.

Папа Римський призначив 13 нових кардиналів

Папа Римський провів церемонію призначення нових кардиналів. Через пандемію усе відбувалося скромно: кожен кардинал міг запросити тільки 10 гостей, пише "Радіо Свобода".

До слова Імена нових кардиналів Папа назвав ще 25 жовтня

Ці гості могли особисто побачити, як Папа вручає новим кардиналам перстень та бірет (biretum) – традиційну червону шапочку, яку носять римо-католицькі кардинали.

Усі присутні були в масках, крім Франциска. Кардинали могли зняти маску тільки у мить, коли ставали на коліна перед Папою. Жодних звичних урочистостей та прийомів цього дня, 28 листопада, не було.

У своїй напутній проповіді Франциск сказав новим кардиналам "не зводити очей з бога", уникати корупції і впливу "мирського духу", який може виникнути через відчуття влади їхнього нового рангу.



Папа призначив 13 нових кардиналів / Фото EPA



Бірет – традиційна шапочка, яка позначає сан кардинала / Фото EPA



Перший в історії афроамериканський кардинал – Вілтон Грегорі / Фото EPA

Важливі факти про призначення нових кардиналів Франциском

72-річний архієпископ Вашингтону Вілтон Грегорі став першим афроамериканським кардиналом в історії. Його мета – стати "голосом афроамериканців у вусі Папи".

Його мета – стати "голосом афроамериканців у вусі Папи". 9 із 13 нових кардиналів не досягли 80 років, тобто – входять до таємного конклаву, який обиратиме наступного Папу.

який обиратиме наступного Папу. Загалом Франциск від свого обрання у 2013 призначив 73 зі 128 кардиналів, які є членами конклаву. Тобто, тільки тепер (через 7 років) більшість кардиналів у конклаві призначені саме чинним Папою.

Фахівці пояснюють важливість цього кроку: річ у тім, що Франциск прагне залучити якомога більше тих кардиналів у конклав, які поділяють його бачення відкритої та прогресивної Церкви.

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