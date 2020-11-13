Обраний президент США Джозеф Байден та Папа Римський Франциск розмовляли телефоном. Папа привітав Байдена з перемогою.

Папа Римський Франциск привітав з перемогою на президентських виборах США Джо Байдена. Про це повідомило видання New York Post з посиланням на заяву речників кампанії представника демократів.

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Між політиком і понтифіком відбулася телефонна розмова у четвер, 12 листопада. Під час розмови Папа благословив Байдена. Обраний президент подякував за це, а також подякував Його Святості за зусилля у просуванні миру.

Окрім цього Байден висловив бажання працювати спільно на основі загальної віри в гідність і рівність всього людства у напрямках подолання бідності, кризи, проблем зміни клімату та інтеграції мігрантів і біженців у громади.

Журналісти ж відзначили, що Папа став 9 світовим лідером, які вже привітали Байдена з перемогою. Водночас сам Байден стане 2 президентом США після Джона Кеннеді, який належить саме до римо-католицької гілки християнства.

Цікаво, що серед 9 перелічених лідерів, які привітали Байдена, New York Post не вказує Президента України Володимира Зеленського та низки інших політиків, про привітання яких раніше повідомляли ЗМІ.



У переліку є тільки Меркель (Німеччина), Джонсон (Британія), Трюдо (Канада), Макрон (Франція), Мартін (Ірландія), Моррісон (Австралія), Суга (Японія) та Чже Ін (Південна Корея).