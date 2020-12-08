Папа Римський оголосив про відпущення гріхів з нагоди особливого року
Папа Римський Франциск оголосив про спеціальну індульгенцію у зв'язку з пандемією COVID-19. Гріхи відпустять людям, які покаються протягом 2021 року.
Водночас повну індульгенцію надаватимуть на звичайних умовах – сповідь, причастя і молитва. Про це мовиться в оприлюдненому указі щодо особливого року з нагоди 150-річчя проголошення святого Йосипа покровителем Вселенської церкви, повідомляє Vatican News.
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Кому даруватимуть індульгенцію
"Через надзвичайну санітарну ситуацію обдарування індульгенції особливо поширюється на літніх, хворих, які помирають та страждають, а також тих, хто з поважних причин не може вийти з дому", – мовиться в поширеному службою друку Святого престолу тексті.
У проповіді, з якою Франциск виступив з нагоди відзначення католицькою церквою свята Непорочного зачаття Діви Марії, понтифік наголосив на необхідності дотримання всіх норм і правил, що встановлюються владою для недопущення поширення коронавірусу.
Поїздка до статуї Богоматері
Водночас Папа пояснив, що саме з метою недопущення великих зборищ вирішили відмовитися від його традиційної поїздки у другій половині дня на площу Іспанії для покладання вінка до статуї Богоматері.
Але це (обмеження –, 24 канал) не заважає віддати Богоматері квіти, які їй цінні найбільше: молитва, прояв милосердя і серце, відкрите прощення,
– сказав Франциск.
Згідно з рішенням уряду, різдвяні меси пройдуть в церквах на Апеннінах до 22:00 замість півночі. Спеціальний рік Святого Йосипа в католицькій церкві триватиме з 8 грудня 2020 року до 8 грудня 2021 року.
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