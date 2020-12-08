Папа Римський Франциск оголосив про спеціальну індульгенцію у зв'язку з пандемією COVID-19. Гріхи відпустять людям, які покаються протягом 2021 року.

Водночас повну індульгенцію надаватимуть на звичайних умовах – сповідь, причастя і молитва. Про це мовиться в оприлюдненому указі щодо особливого року з нагоди 150-річчя проголошення святого Йосипа покровителем Вселенської церкви, повідомляє Vatican News.

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Кому даруватимуть індульгенцію

"Через надзвичайну санітарну ситуацію обдарування індульгенції особливо поширюється на літніх, хворих, які помирають та страждають, а також тих, хто з поважних причин не може вийти з дому", – мовиться в поширеному службою друку Святого престолу тексті.

У проповіді, з якою Франциск виступив з нагоди відзначення католицькою церквою свята Непорочного зачаття Діви Марії, понтифік наголосив на необхідності дотримання всіх норм і правил, що встановлюються владою для недопущення поширення коронавірусу.

Поїздка до статуї Богоматері

Водночас Папа пояснив, що саме з метою недопущення великих зборищ вирішили відмовитися від його традиційної поїздки у другій половині дня на площу Іспанії для покладання вінка до статуї Богоматері.

Але це (обмеження –, 24 канал) не заважає віддати Богоматері квіти, які їй цінні найбільше: молитва, прояв милосердя і серце, відкрите прощення,

– сказав Франциск.

Згідно з рішенням уряду, різдвяні меси пройдуть в церквах на Апеннінах до 22:00 замість півночі. Спеціальний рік Святого Йосипа в католицькій церкві триватиме з 8 грудня 2020 року до 8 грудня 2021 року.

Зверніть увагу! Зазвичай Римсько-католицька церква відпускає гріхи в так звані ювілейні роки, які проходять кожні 25 років. Водночас Папи періодично оголошують позачергові ювілейні роки. Так, Франциск оголошував рік милосердя, який тривав з 8 грудня 2015 року до 20 листопада 2016 року.