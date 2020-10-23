Папа Римський вперше підтримав узаконення цивільних шлюбів між одностатевими людьми у 2020 році. Однак Франциск нібито висловлював таку думку в інтерв'ю ще у 2019 році. Ватикан вирізав його слова з відеозапису.

Наразі невідомо, чи знав Папа Римський про те, що його слова в інтерв'ю мексиканській телекомпанії Televisa потрапили під цензуру. Про це повідомляє Associated Press.

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Televisa заявила, що під час інтерв'ю у 2019 році основну увагу приділяли сексуальному насильству з боку католицького духовенства. Компанія вважала, що слова Франциска про цивільні одностатеві союзи не є дуже важливими, бо він, мовляв, підтримував їх і раніше.

Що відомо про ставлення Папи Римського до шлюбів гомосексуалів

Нещодавно на Римському кінофестивалі відбулася прем'єра документального фільму "Франческо". У ньому Папа Римський заявив про те, що гомосексуальні люди мають право узаконювати свої стосунки.

За даними ЗМІ, режисер фільму Євген Афінеєвський знайшов вирізаний фрагмент відео з торішнього інтерв'ю Папи в архівах Ватикану. Ймовірно, він зробив це з дозволу самого Ватикану.

Водночас журналістка Валентина Алазракі, яка брала інтерв'ю у Франциска в 2019 році, стверджує, що не пам'ятає таких слів Папи.

Як повідомляють ЗМІ, Ватикан часто редагує промови Папи в офіційних стенограмах і відеозаписах, особливо коли понтифік висловлюється щодо "делікатних питань".