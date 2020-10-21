Папа Римський Франциск вперше публічно підтримав узаконення цивільних шлюбів між гомосексуальними парами. Раніше Папа заявляв, що Бог любить людей такими, які вони є.

Папа Римський вважає, що гомосексуальні люди повинні мати право створювати сім'ю. Про це він заявив у документальному фільмі "Франческо", повідомляє AP.

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Гомосексуальні люди мають право бути у сім’ї. Вони діти божі. Нам потрібен закон про цивільні партнерства. Так вони будуть визнані на юридичному рівні,

– сказав Папа.

Він підтримував узаконення стосунків між одностатевими людьми, коли був на посаді архієпископа Буенос-Айреса. Однак як Папа Римський досі публічно про це не висловлювався.

Зверніть увагу! У фільмі "Франческо" також показано Хуана Карлоса Круза — гея, який став жертвою сексуального насильства з боку чилійського священника. Саме йому у 2018 році Франциск сказав, що Бог створив гомосексуалів і любить їх такими, якими вони є.

Що відомо про ставлення Папи Римського до гомосексуалів

Папа Римський висловлював підтримку підліткам, які належать до ЛГБТ спільноти. Зокрема під час приватної зустрічі з батьками дітей нетрадиційної орієнтації Франциск запевнив, що Бог любить усіх людей. Він також додав, що католицька церква "має любити всіх чоловіків і жінок".