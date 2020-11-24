Папа Римський Франциск досить різко висловився про противників носіння захисних масок під час пандемії. Разом з тим, Франциск позитивно оцінив зусилля влади країн щодо збереження здоров'я та життя людей.

Противники масок під час пандемії думають лише про себе

Люди, які не розуміють, що носити маски необхідно, думають лише про себе, а не про безпеку інших. Такі слова понтифіка процитовані у новій книзі "Давайте мріяти: шлях до кращого майбутнього", інформує The Guardian.

Важливо ВООЗ закликає не знімати карантинні обмеження на Різдво, але має побоювання щодо протестів

Папа Франциск вважає, що противники карантинних заходів ніколи "не протестуватимуть проти смерті Джорджа Флойда або не приєднаються до демонстрації, бо є містечка, де дітям не вистачає води або освіти".

З таких питань вони ніколи не будуть протестувати, вони не в змозі вийти за межі власного маленького світу інтересів,

– наголосив понтифік.

Певні уряди обрали економіку понад здоров'я людей

Папа Римський наголосив, що здебільшого своє бажання не носити маску люди пояснюють зазіханням влади на індивідуальну свободу. Протиепідеміологічні заходи більшості урядів глава Католицької церкви оцінив позитивно – проте за деякими винятками. У певних державах економіку поставили вище за життя людей.

Ці уряди здали під заставу власні народи,

– зауважив Франциск.

Це важливо! У ВООЗ раніше зазначили, що нового локдауну в більшості країн можна уникнути, якщо 95% населення носитимуть маски. В організації зазначили, що засоби захисту – це особиста відповідальність кожного.