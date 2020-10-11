Париж може опинитисяу повному локдауні вже скоро, бо в країні стрімко зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом.

Останні повідомлення кажуть про те, що Париж можуть повністю закрити через зростання кількості випадків коронавірусу. Вони стрімко збільшились по всій країні, але густо заселена столиця, звичайно, є епіцентром. 24 канал розповідає, чому так сталося і чого чекати далі.

Карантин як єдиний вихід для Парижу

Шеф-кухарі протестують проти нових обмежень у Парижі / Фото Evening Standard

За останні кілька днів Париж перейшов до категорії "максимальної тривоги", як сказав голова МОЗ Франції Олів'є Веран. Такий рівень наступає після того, як на 100 тисяч населення виявляють 250 хворих на коронавірус, як мінімум 30% ліжок в інтенсивній терапії зайняті.

Ще один важливий показник – захворювання літніх людей. Щоб вийти на "максимально тривожний рівень", він має складати 132 випадка на ті ж 100 тисяч населення. Париж виконав всі три, а тому цілком підпадає.

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До цього Париж перебував у стані "підвищеної тривоги". Це означало: не можна збиратися к групи більше 10-ти людей, бари працюють до 22:00. А широка паризька агломерація є домом для 7 млн людей.

Бізнес, який не корився обмеженням, може мати проблеми з поліцією аж до закриття, повідомили у департаменті. Маски обов'язкові як для пішоходів так і для тих, хто їздить на скутері або самокаті. В закритих публічних місцях їх теж треба носити, в школах – всім, хто старше 11 років.

У нас немає іншого виходу, аніж відправити Париж та його передмістя у повний локдаун вже з понеділка ( з 5 жовтня – 24), – сказав Олів'є Веран, виступаючі у одній з паризьких лікарень.

Єдина ситуація, яка вище зазначеної – "надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я". Окрім власне міста, закриття торкнеться і трьох департаментів біля нього.

Чому Париж готується до карантину Орельєн Руссо, голова регіональної служби охорони здоров'я, вточнив не дуже веселу статистику: зайнято вже 34% ліжок в терапії, кількість випадків серед літнього населення перевищила допустиму урядову цифру. В Парижі та навколо вже виявили 103 кластера, де поширюється інфекція. Молодь теж стала набагато частіше хворіти, інцидентність у віковій групі 20-30 років просто зашкалює: 450 хворих на сто тисяч жителів!

Щоб спробувати зупинити це, лекторії в університетах мають бути наполовину повні, робота з дому "приоритетна як ніколи до цього". Правда, ніхто не пояснює що буде з тими працівниками, які не можуть працювати з дому.

Ресторани зможуть працювати лише з суворими обмеженнями / Фото 24newshd

"Це гальмівні заходи, бо епідемія поширюється занадто швидко", – пояснив шеф поліції Дідьє Лаллемен. – Щоб не переповнити нашу медичну систему, ми маємо загальмувати".

Його шеф – голова МВС Франції Жерар Дарманін – визнав в інтерв'ю на ТБ що закриття барів буде "найскладнішим для парижан".

Ми – французи, ми любимо їсти, пити, цілуватися, посміхатися та жити, – сказав він.

Втім, Париж не буде першим, хто пройде через повне закриття. До столиці, такі заходи оголосили в портовому місті Марсель та на острівній автономії у Карибському морі – Гваделупі. Олів'є Веран дав невтішний прогноз, бо "максимальна тривога" може бути введена і в інших містах: Лілль, Сент-Єтьен, Ліон, Гренобль і Тулуза.

Бари, басейни, тренажерні зали, кінотеатри та музеї мають зачинитися на два тижні. Для ресторанів зробили виключення, якщо у них є суворі медичні протоколи в дії.

В Марселі місцева влада агресивно відреагувала, кажучи що з нею ніхто не консультувався. Вище керівництво країни не планує вводити новий національний карантин, але буде вживати більш суворих заходів до міст, де інфекція "процвітає".

Багато власників бізнесу протестують, бо можуть його втратити через локдаун. Ситуація дійсно не дуже весела: 577 тисяч випадків, 39 тисяч смертей, за останні дні фіксували до 17 тисяч позитивних результатів.

Найбідніший район та велика смертність

Якщо шукаєте найбільш депресивний район Франції – це Сена-Сен-Дені / Фото Reddit

Як і в Мадриді, бідні передмістя Парижу пандемія вдарила дуже сильно. Хвороба прийшла тоді, коли процес злиття міста та наволишніх містечок у один величезний проект "Великий Метрополіс Париж" вже йшов повним ходом. Але тепер все має змінитись. Минулого року 38 млн людей побували в місті, але вже цього року через обмеження та закриті кордони заповненість готелів впала на 86%. Околиці столиці мають падіння економіки у 37%.

Загалом в регіоні Іль-де-Франс, в якому і знаходиться Париж, 100 тисяч робочих місць втрачено з середини березня. Після зняття першого карантину у травні, вірус почав поширюватись з новою силою. Незважаючи на те, що зараз все менше людей помирає та меншій кількості потрібна госпіталізація, кількість випадків, як зазначено вище, стрімко зростає.

Ще в серпні новий голова уряду Франції Жан Кастекс оголосив Париж з передмістями та ще 21 регіон Франції "червоними зонами". Найгірше це відбилося на долі найбіднішного регіону Францїі – Сена-Сен-Дені. Там живе багато мігрантів, другий показник в державі.

Як і мадридський Вальєкас, Сена-Сен-Дені надає місту найбільший відсоток "важливих працівників", які будуть працювати навіть під час повного локдауну і користуватися громадським транспортом. Під час першого локдауну 12% людей з цього району їздили працювати, середній показник по Парижу тоді – 7%.

Наприклад, працівники сфер медицини, транспорту, прибиральники вулиць, поштарі та касири отримують низьку зарплатню і змушені селитися далеко від центру міста, бо ціни на нерухомість в Парижі є захмарними. Більшість з них обирає своїм додом саме Сену-Сен-Дені, але без них система просто зупиниться.

Жителі району часто мають проблеми з поліцією / Фото Archyde

Звісно, погані умови життя сприяють поширенню вірусу. Сена-Сен-Дені має високі показники криміналу, бідності, поганих будинків. Якщо хтось заразиться, то скоріш за все, інфікує й інших. Жителі часто мають менше ніж одну кімнату на людину.

Квартири маленькі, але там живе більше людей, у яких мало особистого простору, багато дітей, – пояснила для The Local.fr Ізабель Гремі, директорка департаменту охорони здоров'я регіону Іль-де-Франс.

Багато спільного простору постійно зайнято, тож передача вірусу – легка справа. До того ж, жителі Сени-Сен-Дені мають погане загальне здоров'я. Це може пояснити високу смертність навесні: між 1 березня та 19 квітня, там помирало на 134% більше ніж у цей же період 2019 року. В кордонах Парижу, ця цифра була на 99% вищою.

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Серед головних проблем – ожиріння, діабет та гіпертензія (або ж підвищення тиску – 24). Всі ці фактори можуть сприяти ускладнення при коронавірусі. Лікарів там мало, район відомий під призвиськом "медична пустеля". Втім, треба дивитись далі, на Париж після коронавірусу.

Париж після пандемії

Проект реформи Парижу та злиття з передмістями / Колаж EPa Paris-Saclay

Столиця за останні роки пережила багато – грандіозна пожежа в Нотр-Дамі, яка ледь не знищила собор, жорстокі протести, терористичні атаки, повені. Але таким було життя Парижу майже всі 2000 років його існування. Так, це дуже старе місто, засноване ще кельтами з племені парізієв під назвою Лютеція. Його девіз: "Плаває, але ніколи не тоне".

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Його сучасну модернізацію, що цікаво, також викликала епідемія – холери у 1832, яка вбила 19 тисяч людей за півроку. Багаті парижани тоді як і зараз, ховалися у своїх заміських будинках. Бідні помирали на вулицях. Саме ці події потім були відображені у культовому романі Віктора Гюго "Знедолені". Квартали повстали, поставили барикади, які відрізали імперські війська. Наполеон III повелів перетворити Париж на сучасне (за мірками того часу, звісно – 24), стійке до епідемій та повстань місто.

Париж у 1832 році / Малюнок Pictorem

Вирішено це було радикально: бідні та переповнені квартали просто знесли, проклавши на їх місці широки проспекти. Таким чином повітря та – що важливіше – війська могли вільно пересуватися. Була створена каналізація. Незаможні верстви населення осіли в передмістях, де й залишаються зараз. Тепер головне завдання – повернути їх у столицю.

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Після пандемії Париж залишиться серцем дуже централізованої країни, її фінансовим, культурним та політичним центром. Але дещо змінилося: над залюдненими лініями метро проклали жовті доріжки для велосипедистів. Кафе зайняли вулиці, на яких заборонили рух транспорту, щоб розставити столики ширше. Так ризик зараження ставав ще нижчим.

Екологічну трансформацію посилює і мер Парижу Анн Ідальго, яку на цій платформі і переобрали. Від забрудненого повітря щорічно помирають до 6600 парижан, які в основному живуть у передмістях (повертаючись до попередньої теми, до речі – 24). Ідальго пропонує замість машин вирощувати всередині Парижу ліси.

Нове екологічне місто До 2024 року в'їзд до Парижу буде заборонений дизельним автомобілям; шосе Періферік, яке бере Париж ніби в кільце, очільниця міста пропонує переробити на паркові зони з рухом лише екологічного транспорту, пішоходів та велосипедистів. Ліквідація шосе допоможе "злити" Париж з передмістями, усуваючи великий бар'єр.

Замість нього до 2030 року планують збудувати Grang Paris Express. Це має стати найбільшим транспортним проектом в Європі: 68 станцій з автоматичними поїздами кожні 2-3 хвилини. Навколо – нові будинки, університети, зелені зони, офісні комплекси та розваги. Макрон називав відсутність транспортного сполучення між містом та околицями "домашнім арештом".

Великий Париж це ідея більш ніж 10-річної давнини, яку намагався реалізувати ще Ніколя Саркозі як мер. Тоді ідея була у підвищення рівня життя передмість, обмежити викиди вуглецю в атмосферу та перетворити Париж на місто світового рівня. Для цього місто має проведення Олімпіади-2024. Й тут ми повертаємось до...Сени-Сен-Дені, так! Більшість нової інфраструктури буде збудована саме там. Влада обіцяє робочі місця, нові будинки та – в персективі – станцію експресу.

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Багато хто з жителів району відноситься до проекту вкрай скептично і вважає, що у їх бідності нічого особливо не зміниться. Вони навіть виступали проти проведення Ігор. Лише час покаже чи змінять вони обличчя Парижу, але для початку треба знову пережити епідемію.